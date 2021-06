Personas que pertenecen a distintas organizaciones sociales se proponen denunciar al gobierno por la gestión actual de la pandemia, publica hoy en primera plana el diario El País

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según el matutino capitalino, entrevistado el cirujano Julio Trostchansky, quien llegó a presidir el Sindicato Médico e integra Unir, el grupo que lidera Fernando Amado y que se alió con el Frente Amplio para las departamentales, “se pretende hacer foco en que la vida hay que protegerla, y que la ausencia de medidas que vayan en ese sentido está generando, desde el punto de vista médico y científico, muertes evitables”.

Este domingo se organizó un zoom titulado “La gestión política de la pandemia: crónica de un fracaso humanitario”, organizada por el colectivo de izquierda +Igualdad. Entre los oradores estaba el dr. Trostchansky quien en una parte de su participación dijo: “Tenemos que dar una respuesta clara y hacer responsable al gobierno de las muertes, porque son muertes evitables. Tenemos que dar una respuesta clara para decir que estamos comprometiendo el futuro del país. Y como dijeron algunos, y quizás es parte de lo que pueda suceder, tenemos que poner a Uruguay en los ámbitos internacionales de condena a lo que este gobierno está haciendo. Porque si hay algo que a este gobierno le duele es que se exponga su situación en foros, en ámbitos y en cortes internacionales”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Posteriormente se conocieron repercusiones como la del Senador Nacionalista Sebastián Da Silva quien lo calificó de «sinvergüenza en el programa Desayunos Informales, de Canal 12. “Da manija para tratar de hacer un caldo de cultivo para desestabilizar al gobierno,” denunció.

Da Silva agregó: “Ojalá no se cruce conmigo. Lo descubrieron a Trostchansky, pero vaya si habrá en Zoom esos grupitos dando manija, tratando de tirar las muertes a un gobierno que no ha parado hacer otra cosa que cuidar a la gente”.

El Dr. Trostchansky le contestó por twitter «Ud se escuda en sus fueros para amenazar e insultar. Despójese de ellos para poder dar cuenta en los ámbitos legales correspondientes No me filtraron nada ,fue público y hay responsabilidad en las muertes evitables. Ud sí que no sabe de sufrimiento, dese una vuelta por los hospitales.»

La respuesta de Da Silva no tardó en llegar: «Te espero en el juzgado. Cero fuero. Guapo de zoom,» le respondió, agregando después: «Cuando digo eso, lo mejor que te puede pasar en no cruzarte conmigo. Te filtraron tus miserias, agazapado dando manija aprovechándote del sufrimiento de la gente. Miserable.«