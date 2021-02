Muchos periodistas de la vieja guardia sostienen que cuando uno apaga el grabador muchas veces salen del entrevistado las cosas más profundas.

Cuando el Dr. José Duarte, Director del Hospital Artigas terminó esta entrevista nos relató en breves minutos y café mediante su historia de vida, y una explicación racional de por qué él aceptó la dirección del Hospital Local. Ese lugar donde para él todo empezó en 1985 y las casualidades y causalidades de la vida lo convirtieron en un médico que llegó a Carmelo para quedarse definitivamente, desde su profesión y desde su familia.

Duarte dijo saber que el desafío sería grande y por eso sostiene que aceptó. Y ninguna de las situaciones desafiantes con que se ha encontrado lo ha tomado por sorpresa, al contrario, sostiene que gran parte de su interés por estar allí es mejorar y transformar ese lugar que en lo personal tanto significa.

¿Qué tiene para decirnos sobre los comentarios que circulan sobre la falta de medicamentos, problemas en la atención, en el Hospital Artigas de Carmelo?

Lo primero que me surgió es invitar a la prensa a venir y que vean. Les mostré la farmacia con un stock de medicamentos para tres meses. Todavía no compramos el cupo de febrero. De 630 medicamentos solo nos faltan 3. Vimos en el Archivo Médico que para Medicina General aquí le dan números para ser atendidos la semana que viene.

¿Y entonces por qué hay gente que salió a decir qué hay falta de medicamentos?

Es algo extraño que en todos los medios de Carmelo el mismo día, a la misma hora se vayan a reclamar por los mismos temas, me parece algo orquestado…

¿Por quiénes?

No lo sé. Evidentemente por alguien que no quiere al Hospital de Carmelo. Tenemos dificultades, ¿estamos tratando de solucionarlas?, sí. Tenemos muchos problemas y mucha tela para cortar. Hay situaciones que son absolutamente incomprensibles.

¿Por ejemplo?

Nosotros tenemos un médico que tiene una carga horaria de 24 horas semanales y trabajaba menos de 10 horas mensuales.

¿Y cómo se explica esa situación?

Son situaciones que estamos regularizando y son bastante traumáticas. Después que te acostumbraste a unas «vacaciones prolongadas», que te vengan a decir que tenés que trabajar es medio feo.

¿Cómo se genera ese problema?

No lo se. Me interesa solucionarlo. Hay otras situaciones como licencias prolongadas, algunas de años. Solucionar esto requiere tomar medidas que duelen. Yo no tengo ningún problema en que duelan.

A mi me importa que la población que requiere los servicios del Hospital de ASSE tengan respuestas acorde a las necesidades de la gente.