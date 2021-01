En su cuenta oficial de Facebook, el ex-Alcalde y Concejal de Carmelo, Alejandro Brusco reflexionó sobre -seguramente- sus pasos políticos de los últimos tiempos.

Brusco comienza sus análisis interrogándose «siempre me ha gustado cuestionarme . Y en este momento me pregunto . Después de algunos aciertos y muchos errores . ¿Me habré vuelto a equivocar ? Uno siempre desea que no . Ya que nuestras actitudes cuando hacemos algo, en cualquier orden de la vida . Lo hacemos creyendo en el otro .»

Para finalizar expresando que «el tiempo a corto plazo lo dirá . Solo es una reflexión que deseaba compartir en este momento . Que tengan un buen año,» se despide en su primer mensaje del año en redes sociales

