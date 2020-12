Para la Alcalde Alicia Espíndola «como amparan las leyes actuales nos atan de pie y manos». Esas expresiones de la autoridad local se dieron en el programa «El Desayuno» de Radiolugares, conducido por Miguel Guaraglia, cuando la jerarca dio detalles de la reunión con la Dra. Paola Nebot de Fiscalía de Carmelo.

Espíndola fue con diversas pruebas, y un detalle de atentados vandálicos sin resolver, como roturas en luminarias de Avenida Rodó, extracción de cables en Playa Loca, rotura de focos en Teatro de Verano. La alcalde entregó algunas filmaciones como prueba que incluye también el destrozo de cámaras de vigilancia. En ese acto donde también estuvo presente personal de Electrotecnia de la Intendencia de Colonia quedó estampada la denuncia correspondiente.

«Se rompieron 222 focos. Algo que lo paga el contribuyente. Pero después vemos que la única posibilidad existente en reparar -es si son menores- que el padre tenga la voluntad de pagarlo, yo esto no lo entiendo», comentó la jerarca.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«La primera vez que rompieron los focos, una madre llevó a su hijo menor y pidieron disculpas. Siempre agradezco ese gesto. Consultó además el costo del foco roto para pagarlo. A mi nunca me llamaron de Fiscalía de Carmelo. Y quienes rompieron en aquella oportunidad eran tres que estaban identificados,» señala Espíndola.

«A nosotros nos dijeron que no existe más el concepto de Patria Potestad, el padre puede hacerse cargo o no de las roturas que hacen sus hijos. No hay sanciones de detención o posibilidades de realizar tareas comunitarias. No hablo de los menores, pero si de los padres. Esta fue la respuesta que me dieron en Fiscalía,» argumentó la Alcalde.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Creo que las leyes van a tener que cambiar -dice la Alcalde del Municipio de Carmelo- , hay muchos destrozos en Carmelo, cámaras, bancos. De 134 luminarias hoy no tenemos ninguna. Se que la población está molesta y no va a ganar el vandalismo. Vamos a colocarlas nuevamente. Si nadie responde vamos hablar más arriba. Si seguimos así no va quedar nada en la ciudad,» advirtió.

«Yo no culpo a la Fiscal, pero sin o con cámaras no pasa nada. Llevamos pruebas y no pasa nada. Un día ingresaron en la Reserva de Fauna, arrancaron los cables de las cámaras. La policía los encontró dentro de la Reserva. Lo llevaron y no pasó nada. La respuesta que me dieron en Fiscalía fue que ese muchacho tenía problemas. Uno porque tiene problema. El otro porque es menor. Así que dejamos que rompan todo porque la gente tiene problemas. Ahora volvemos a presentar denuncias y esperamos otra respuesta», señaló Alicia Espíndola.

«Si seguimos así reitero que en Carmelo no va quedar nada, y no es justo. Gastamos. Hay que parar esto y hablaremos más arriba. Nos uniremos y que retornen las leyes que existían antes, que nos daban otro respaldo,» concluyó.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Paola Nebot