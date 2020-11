PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Director Departamental de Salud de Soriano (DDS) , Dr. Rafael Saráchaga eliminó del grupo de WhatApp a la agencia de noticias Agesor, luego que estos publicaran una crítica sobre la actitud de la Dirección Departamental de Salud de Soriano en no brindar información en forma adecuada ante los nuevos casos de Covid-19 registrados en el departamento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«La información es un derecho fundamental de los ciudadanos, y no una potestad de las autoridades de turno brindarla o no. La información es fundamental, para adoptar medidas, asumir actitudes o saber a qué atenernos. Por tanto no es un regalo, o beneficio que nos brinda la autoridad de turno, sino que es responsabilidad de esa autoridad de brindarla, porque ante todo ese cargo que ocupa tiene el título de servidor público, es decir estar al servicio de la sociedad,» publicaron los periodistas Juan Correa y Aldo Difilippo

«Por eso cuando, desde el periodismo reclamamos información lo hacemos con el único cometido de brindarla a nuestros lectores. Exponerla, contraponerla, explicarla, para que el lector tenga todos los elementos posibles que lo aproximen lo más posible a la veracidad de los hechos. Con esa información el lector sabrá las medidas que debe adoptar, y no es potestad ni de las autoridades ni del periodismo retacearla, porque no brindarla u ofrecerla a medias puede resultar un riesgo para los ciudadanos. Y más aún cuando se trata de temas tan sensibles como la salud y los riesgos que puede suponer exponerse a determinadas circunstancias o situaciones,» reflexionaron.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Que una autoridad de la salud, un funcionario público se arrogue el derecho a decidir a quien informa y a quien no, en temas tan sensibles y de interés público como lo es la salud, en medio de una pandemia sin precedentes a nivel mundial, habla muy mal de quien ocupa ese cargo,» concluyeron Correa y Difilippo.