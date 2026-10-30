Escuchar artículo 0:00 3:10 x1

Colonia exportó bienes por 2.021 millones de dólares en 2025. Fue el segundo departamento exportador del país, según Uruguay XXI. Pero detrás de esa cifra aparece un dato menos conocido: el 72 % de sus exportaciones se concentró en apenas dos productos, concentrado de bebidas y celulosa.

Es una primera señal de vulnerabilidad. Una economía puede ser próspera y, simultáneamente, depender de pocas actividades.

El futurista Jamais Cascio denominó BANI a un entorno caracterizado por la fragilidad, la ansiedad, las relaciones no lineales entre causas y consecuencias, y la dificultad para comprender los acontecimientos. Aplicado a Colonia, permite descubrir contradicciones que las estadísticas económicas tradicionales no muestran.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Nueva Palmira ofrece un ejemplo. Su muelle público movilizó 2,26 millones de toneladas durante 2025, un crecimiento del 8 %. Sin embargo, esa actividad depende también de mercados externos, condiciones de navegación y decisiones comerciales tomadas fuera del departamento.

Una alteración internacional podría repercutir sobre transportistas, trabajadores y pequeños comercios sin que ninguno haya participado en las decisiones que la provocaron.

Hay otra fragilidad, menos visible: la demográfica. Según el Censo 2023, el 18 % de los habitantes de Colonia tenía 65 años o más. Las proyecciones oficiales estiman que esa proporción alcanzará el 24,4 % en 2045.

Mientras se anuncian nuevas inversiones, surge una pregunta: ¿se está preparando suficiente personal para las actividades del futuro y una estructura de cuidados para una población envejecida?

La transformación tecnológica añade otra incertidumbre. Las inversiones pueden multiplicar el capital y la producción sin generar aumentos equivalentes del empleo permanente. El desafío consiste en conocer qué trabajos permanecerán cuando terminen las obras.

También aparece la vulnerabilidad ambiental. El programa nacional REACC Costas contempla intervenciones en Colonia del Sacramento y Juan Lacaze para enfrentar riesgos asociados al cambio climático.

El problema ya no consiste únicamente en atraer inversiones, sino en anticipar sus consecuencias y proteger lo construido.

Colonia dispone de ventajas productivas y territoriales importantes. Lo que todavía requiere una evaluación pública integral es su capacidad institucional para responder a transformaciones simultáneas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La pregunta decisiva no es cuánto puede crecer Colonia mientras las condiciones sean favorables, sino cuánto de ese progreso será capaz de conservar cuando dejen de serlo.