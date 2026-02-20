El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca resolvió autorizar, de manera excepcional, el pastoreo de animales en la vía pública para productores afectados por la actual situación climática adversa.

La medida habilita a la División Sanidad Animal, a través de sus Oficinas Zonales y Locales competentes, a extender las autorizaciones correspondientes a solicitud de los productores ganaderos cuyos establecimientos se encuentren comprendidos en las seccionales policiales de los departamentos de Canelones, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres.

La resolución se enmarca en el impacto que las condiciones climáticas vienen generando sobre la disponibilidad de forraje y las condiciones productivas en distintas zonas del país. En ese contexto, la cartera habilita un mecanismo administrativo que permitirá a los productores gestionar permisos formales para el pastoreo en espacios públicos, bajo supervisión y control de las oficinas técnicas correspondientes.

El procedimiento establece que cada autorización deberá tramitarse ante la oficina competente en la jurisdicción donde se ubique el establecimiento afectado. La intervención de la División Sanidad Animal implica la evaluación sanitaria y el registro de los animales involucrados, así como el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de trazabilidad y control.

La medida tiene carácter transitorio y responde a una coyuntura específica vinculada a la emergencia climática. Desde el ministerio se indicó que el objetivo es mitigar los efectos productivos derivados de la falta de pasturas, preservando al mismo tiempo las condiciones sanitarias y el orden en el uso de los espacios públicos.

Las autoridades continuarán monitoreando la evolución de la situación para evaluar la vigencia o eventual modificación de la disposición.