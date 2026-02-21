El senador Daniel Caggiani respondió en redes sociales a la propuesta del senador Sebastián da Silva de vender el Banco de Seguros del Estado con el objetivo de financiar reformas en educación y seguridad y combatir la pobreza infantil.

La iniciativa de Da Silva fue informada por el semanario Búsqueda, que señaló que el legislador nacionalista plantea la enajenación del ente para obtener recursos destinados a “reformas grandes” en distintas áreas.

En su cuenta de X, Caggiani cuestionó la eventual privatización y sostuvo que el Banco de Seguros del Estado presta servicios a trabajadores, compite con aseguradoras privadas y es una institución rentable. Agregó que su venta implicaría, a su juicio, afectar el ahorro individual jubilatorio de los trabajadores.

El senador del Frente Amplio señaló además que, tras la reforma jubilatoria, se resolvió un déficit de 50 millones de dólares que —según indicó— tenía el banco por ser el único encargado de gestionar y asegurar la renta vitalicia de quienes se jubilan por el régimen de las AFAP.

Caggiani planteó que la propuesta supone “regalar patrimonio público a privados” y afirmó que el país debe “crear riqueza nacional”.

La eventual venta del Banco de Seguros del Estado no ha sido presentada hasta el momento como un proyecto formal en el Parlamento.