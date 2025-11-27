La aplicación de la Ley de Vivienda Promovida fue el eje principal de la reunión realizada este miércoles en la Intendencia de Colonia, donde participaron la Directora Nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, junto a su equipo técnico; el director de Planificación y Ambiente del departamento, Miguel Asqueta; y el director de Arquitectura, Manuel Odriozola. El intendente Guillermo A. Rodríguez se hizo presente para interiorizarse en los lineamientos abordados.

El encuentro se centró en los objetivos y criterios de zonificación vinculados a la implementación de esta Ley, que reconoce el valor estratégico de la vivienda promovida como herramienta para el desarrollo urbano y territorial. En ese marco, se destacó la importancia del trabajo articulado entre los gobiernos departamentales y el nivel nacional, especialmente para coordinar instrumentos de ordenamiento territorial y potenciar los resultados urbanos, así como habilitar procesos de recuperación cuando corresponda.

La planificación presentada incluyó criterios para la identificación de áreas estratégicas, con foco en zonas que ya cuentan con infraestructura urbana y servicios disponibles, áreas de localización preferente, sectores con potencial para promover mayores densidades, ámbitos de crecimiento previsto y espacios urbanos vacíos o degradados. También se consideraron corredores urbanos, centralidades y la localización histórica o reciente de proyectos promovidos.

El objetivo general, según los lineamientos intercambiados, es avanzar hacia ciudades más eficientes, integradoras y con equidad territorial, acompañadas por políticas que impulsen la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático, integrando herramientas de gestión territorial que permitan una aplicación coherente de la Ley.

Esta orientación de la Intendencia de Colonia y las autoridades nacionales busca fortalecer la planificación urbana del departamento, facilitando la comprensión pública de cómo opera la Ley de Vivienda Promovida y asegurando que la información circule de forma clara y accesible, tanto para quienes siguen de cerca la agenda urbana como para los usuarios que acceden a contenidos desde redes sociales o buscadores digitales.