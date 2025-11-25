Colonia del Sacramento – El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, mantuvo en la mañana de este martes 25 una reunión con los alcaldes de los distintos municipios del departamento.

Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados a los feriados correspondientes a las tradicionales fiestas de fin de año, así como a las jornadas de asueto administrativo.

En ese marco, se estableció que se mantendrán operativos los servicios esenciales en todo el departamento.

