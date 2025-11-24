Nueva Helvecia se alista para una nueva edición de la Bierfest, que se celebrará del 11 al 14 de diciembre de 2025, con una grilla que incluye espectáculos musicales, actividades tradicionales, propuestas gastronómicas y el clásico desfile institucional. Considerada una de las festividades más emblemáticas del departamento de Colonia, el evento reúne cada año a miles de personas y es parte del calendario turístico nacional.

Lanzamiento y voces institucionales

Durante el lanzamiento, autoridades nacionales y departamentales destacaron el valor cultural y turístico del evento. El director nacional de Turismo, Cristian Pos, subrayó la importancia de preservar la identidad local:

“La Bierfest mantiene aquello que la hace única: su propuesta de valor, sus raíces y su autenticidad. Todo esto se integra naturalmente con otros productos del departamento como la Ruta del Queso o la Ruta de los Molinos”.

Por su parte, el director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Martín Álvarez, señaló que la fiesta es un ejemplo de cómo las tradiciones generan atractivo turístico.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“El visitante viene no solo por el paisaje, sino por lo que encuentra en las calles: costumbres vivas, casas con escudos y personas vestidas de acuerdo a sus raíces”.

El alcalde de Nueva Helvecia, Marcelo Alonso, aseguró que la fiesta se ha consolidado como un paseo turístico con identidad única:

“Quienes asisten encuentran experiencias que solo se viven aquí, y eso transforma a Nueva Helvecia en un destino especial”.

Desde la organización, Eduardo Appoloni, presidente del Movimiento Nuevas Generaciones, destacó que la Bierfest beneficia directamente a 15 instituciones de la ciudad:

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Es mucho más que una fiesta. Es una expresión de comunidad”.

Programación y actividades destacadas

El cronograma incluirá:

Espectáculos musicales con artistas locales, nacionales e internacionales. Ya están confirmados: El Bahiano Tabaré Cardozo Cumbia Club PUBLICIDAD PUBLICIDAD Enzo y la Sub 21 Antología (tributo a Shakira) Agustín Britos (tributo a Fito Páez) Los Embajadores del Ritmo La Misma Cuadra Con Alma y Vida La Penúltima Entre otros.

Desfile institucional : esta edición llevará el nombre de “Desfile Alba Miner”, en homenaje a su figura.

Carrera de mozos : vuelve tras su reaparición en 2024 y se integra de forma estable al calendario. El recorrido irá desde el portal de la ciudad hasta el ingreso al Parque El Retiro.

Elección de la Reina de Nueva Helvecia y Reina Niña

Propuestas gastronómicas y comerciales en distintos espacios de la ciudad

Competiciones cerveceras y actividades temáticas.

Accesos y entradas

Entrada gratuita : jueves 11, viernes 12 y domingo 14 de diciembre.

Sábado 13: la entrada tendrá un costo de $300.

La Bierfest 2025 propone una combinación de cultura, identidad y entretenimiento en un entorno que mantiene vivas sus tradiciones. Con acceso gratuito en la mayoría de las jornadas y actividades para públicos diversos, se perfila como una de las principales convocatorias de fin de año en el interior del país.