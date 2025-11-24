PUBLICIDAD PUBLICIDAD

A las 15.45 horas de este lunes quedó concluida la búsqueda de la mujer desaparecida en Playa El Calabrés, tras el hallazgo de su cuerpo sin vida.

Según informó la Armada Nacional, el hallazgo fue realizado por personal del Grupo de Buceo, que participaba desde el inicio en las tareas de rastreo. Tras la localización del cuerpo, se dio aviso a la Fiscalía actuante, que dispuso la autopsia y las pericias correspondientes.

Las autoridades mantuvieron una reunión con los familiares de la víctima para informarles sobre las actuaciones realizadas y las medidas adoptadas por la Fiscalía. Durante el encuentro, los allegados manifestaron su agradecimiento al personal que trabajó en la búsqueda.



La Armada indicó que la operación quedó formalmente cerrada tras la recuperación del cuerpo y la intervención fiscal.