La Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) participó en la 24.ª edición del Salón Náutico Argentino, que tuvo lugar en el Centro de Exposiciones del Consorcio Parque Náutico San Fernando, en la ciudad de Buenos Aires.

El objetivo de la participación fue difundir la infraestructura de puertos deportivos, las actividades náuticas y los atractivos turísticos de Uruguay ante un público especializado del sector.

La presencia institucional en la feria se concretó mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo, la Dirección Nacional de Hidrografía, la Administración Nacional de Puertos y la Intendencia de Colonia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durante las jornadas, unas 500 personas visitaron el stand de Uruguay. Allí se brindó información personalizada sobre los servicios portuarios y se entregó material informativo, como folletos turísticos, datos técnicos de los puertos deportivos y cartas náuticas.

Por la Dirección Nacional de Hidrografía participaron las jefas de los puertos de Villa Soriano y Dársena Higueritas, Yanet Navarro y Verónica Suárez, respectivamente.

Desde los organismos participantes se valoró positivamente la experiencia, destacando la necesidad de continuar fortaleciendo la coordinación institucional para apoyar el desarrollo del turismo náutico en el país.