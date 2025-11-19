Dos personas que navegaban desde San Fernando hacia Colonia, Uruguay, fueron rescatadas por la Prefectura Naval Argentina tras incendiarse su velero en el canal Emilio Mitre, a la altura de la localidad bonaerense de Olivos.
El incidente se produjo cuando personal de la Administración General de Puertos detectó una columna de humo proveniente de una embarcación y dio aviso inmediato a las autoridades. En respuesta, se desplegó un operativo de emergencia con motos de agua, botes semirrígidos y un guardacostas, bajo la coordinación del Centro de Control de Tráfico Río de la Plata.
Al llegar al lugar, los rescatistas localizaron a un hombre y una mujer —de entre 43 y 49 años— flotando a unos 100 metros del velero envuelto en llamas. Ambos pedían auxilio en medio del río. Fueron rescatados por personal de Prefectura a bordo de motos de agua y trasladados de urgencia a una embarcación de apoyo, donde recibieron las primeras atenciones.
Ya en tierra, fueron asistidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que diagnosticó escoriaciones, quemaduras leves e hipotermia. Se encontraban fuera de peligro.
Las causas del incendio en la embarcación, que realizaba una travesía recreativa con destino a la costa uruguaya, aún no han sido determinadas.
