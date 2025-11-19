PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Dos personas que navegaban desde San Fernando hacia Colonia, Uruguay, fueron rescatadas por la Prefectura Naval Argentina tras incendiarse su velero en el canal Emilio Mitre, a la altura de la localidad bonaerense de Olivos.

El incidente se produjo cuando personal de la Administración General de Puertos detectó una columna de humo proveniente de una embarcación y dio aviso inmediato a las autoridades. En respuesta, se desplegó un operativo de emergencia con motos de agua, botes semirrígidos y un guardacostas, bajo la coordinación del Centro de Control de Tráfico Río de la Plata.

Al llegar al lugar, los rescatistas localizaron a un hombre y una mujer —de entre 43 y 49 años— flotando a unos 100 metros del velero envuelto en llamas. Ambos pedían auxilio en medio del río. Fueron rescatados por personal de Prefectura a bordo de motos de agua y trasladados de urgencia a una embarcación de apoyo, donde recibieron las primeras atenciones.

Ya en tierra, fueron asistidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que diagnosticó escoriaciones, quemaduras leves e hipotermia. Se encontraban fuera de peligro.

Las causas del incendio en la embarcación, que realizaba una travesía recreativa con destino a la costa uruguaya, aún no han sido determinadas.