La Paz, 8 nov — Rodrigo Paz Pereira asumió este sábado la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia en una ceremonia celebrada en la sede de la Asamblea Legislativa. La investidura contó con la presencia de varios mandatarios de la región, entre ellos el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien regresará a Montevideo en la tarde de hoy.

Durante el acto, Paz recibió la banda presidencial y pronunció un discurso dirigido a la nación, luego de entonarse el himno boliviano. La ceremonia reunió a jefes de Estado de América Latina, así como a representantes de organismos internacionales y de gobiernos de otras partes del mundo.

Entre los asistentes estuvieron los presidentes Gabriel Boric (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Javier Milei (Argentina) y Daniel Noboa (Ecuador). También participaron los vicepresidentes de Brasil y El Salvador, así como delegaciones oficiales de Estados Unidos y la Unión Europea.

Encuentro bilateral con Estados Unidos

El presidente Orsi arribó a La Paz en la tarde del viernes 7 a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya. Fue recibido en el aeropuerto internacional de El Alto por la ministra de Relaciones Exteriores boliviana, Celinda Sosa Lunda.

Ese mismo día, mantuvo una reunión bilateral con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, presente en Bolivia con motivo de la toma de posesión de Paz Pereira.

El regreso de Orsi a Uruguay está previsto para este sábado. Sobre las 20:25 el Hércules se encontraba volando próximo a Asunción con destino Montevideo.