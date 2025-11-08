Con una emotiva jornada realizada en el Centro Cultural AFE de la ciudad de Colonia, la Comisión Departamental de Fútbol Infantil de Colonia (C.D.F.I.C.) celebró este viernes 7 de noviembre su 60º aniversario. El acto reunió a autoridades nacionales, representantes municipales y figuras clave en el desarrollo del fútbol infantil del departamento.

Participaron del evento el presidente de la Organización Nacional del Fútbol Infantil (ONFI), Rodolfo Merello; el director de Deportes de la Intendencia de Colonia, Diego Berreta; alcaldes, concejales y dirigentes de diversas localidades.

Durante la ceremonia se rindió homenaje a exintegrantes de la Comisión y colaboradores que han contribuido de manera significativa al crecimiento de la disciplina a lo largo de estas seis décadas. La actividad fue también un momento de reconocimiento al compromiso de instituciones, empresas y personas que han acompañado este proceso desde diferentes ámbitos.

En nombre de la Comisión Departamental, su presidente Salim Attun y el secretario Carlos Puche hicieron llegar un mensaje de agradecimiento a toda la comunidad, destacando el trabajo colectivo que sostiene al fútbol infantil como espacio formativo, integrador y socializador para miles de niños y niñas en Colonia.