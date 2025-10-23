El próximo lunes 27 de octubre, cuando el reloj marque las 19:00 y la luz del día empiece a rendirse ante la noche, la Plaza Artigas será escenario de una cita distinta. Una celebración del cuerpo. Una invitación a moverse por la vida.

La actividad, organizada por CAMOC y ASSE en el marco del Mes Rosa, se realiza en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y aunque el nombre oficial del evento es claro —Movete por la vida— lo que propone va más allá del ejercicio físico: es un llamado a habitar el cuerpo con conciencia, a conectar con los otros a través del movimiento, a prevenir desde el disfrute.

Rosa

Se invita a los participantes asistir con ropa cómoda, alguna prenda rosa y, sobre todo, con ganas de moverse. La propuesta es simple, pero profunda: activar el cuerpo como forma de salud, encuentro y memoria.

Quien lo mire desde fuera tal vez vea solo una clase más. Pero quienes estén allí —bailando, respirando, transpirando— sabrán que hay algo más en juego. Cada paso puede ser un acto de homenaje o de resistencia. Cada sonrisa compartida, una declaración de vida.

Una plaza como escenario

La Plaza Artigas, en el corazón de la ciudad, será entonces mucho más que un punto de encuentro. Será el lugar donde converjan las historias de quienes han atravesado la enfermedad, de quienes acompañaron, de quienes buscan prevenir y también de quienes, sin haber vivido el cáncer de cerca, comprenden que el cuidado colectivo comienza por lo cotidiano.

Con profesores invitados, música en vivo y un clima de comunidad, Movete por la vida será una jornada donde el cuerpo, la salud y la alegría se entrelacen. Una forma de recordar que el movimiento no solo fortalece los músculos, sino también los vínculos.