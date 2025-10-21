La circulación por la Ruta 12, en el departamento de Colonia, se verá afectada este miércoles 22 de octubre debido a tareas de infraestructura enmarcadas en el proyecto de Puntos de Fiscalización Integral, según informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

El corte se aplicará entre los kilómetros 66,700 y 78,500, en la zona de Ombúes de Lavalle, y abarcará el tramo comprendido entre las intersecciones con las rutas 54 y 55.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las interrupciones del tránsito vehicular se realizarán en dos franjas horarias: de 11.30 a 13.30 y de 15.30 a 17.30. En esos períodos se procederá al montaje de dos vigas de pórtico, estructura clave del sistema de fiscalización que lleva adelante la Dirección Nacional de Transporte.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las autoridades exhortan a los usuarios a tomar precauciones y contemplar posibles demoras durante los desplazamientos. También se recomienda utilizar rutas alternativas mientras se ejecuten las tareas previstas.