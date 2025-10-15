PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El intendente Guillermo A. Rodríguez, el Alcalde Luis Pablo Parodi, participaron en Carmelo de un encuentro de la Red de Innovación Local (RIL), que reunió a representantes de 12 intendencias, 20 municipios y del Ministerio de Ambiente.

La actividad tuvo lugar en esta ciudad del departamento de Colonia y se enmarca en las acciones impulsadas por la RIL, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja con gobiernos locales de Argentina y América Latina. Su objetivo es fortalecer las capacidades de gestión de los equipos de gobierno y promover políticas públicas innovadoras, orientadas al desarrollo de las comunidades.

Según su presentación institucional, la Red de Innovación Local busca acompañar a los gobiernos en la implementación de herramientas que mejoren su desempeño, con el propósito de transformar la vida de las personas y generar nuevas oportunidades en cada localidad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD