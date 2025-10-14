El encuentro reunirá a autoridades nacionales y representantes departamentales para analizar políticas estratégicas vinculadas al desarrollo territorial y la coordinación interinstitucional.

Encuentros con ministros y políticas nacionales

Durante la jornada, el Ministro de Ambiente, Edgardo Otuño, mantendrá una audiencia con los intendentes para discutir la aplicación de políticas ambientales con impacto a nivel departamental.

Uno de los momentos centrales será la presentación de las Políticas Nacionales de Salud, a cargo de la ministra del área, Cristina Lustemberg, y del director de ASSE, Álvaro Danza, acompañados por equipos técnicos. La instancia buscará evaluar la implementación de dichas políticas en los distintos departamentos del país.

Participación de organismos del sector productivo

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) participará con una delegación encabezada por su vicepresidente, Leonardo Bove, y la gerente general, Inés Invernizzi, junto a representantes de Contralor y Asuntos Legales. La presentación estará centrada en temas de regulación y articulación con los gobiernos locales.

También se desarrollará una audiencia con el presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), José Saavedra, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los niveles de gobierno y el sistema agroalimentario.

Evaluación de sistemas de registro y cobro

Otro punto relevante del orden del día será la presentación del informe anual sobre el Registro Único Nacional de Animales, Empresas y Vehículos (Runaev), elaborado por la Comisión de Seguimiento. El análisis permitirá valorar avances y desafíos en su primer año de implementación.

Asimismo, se examinará el informe correspondiente al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), con foco en la eficiencia recaudatoria y la equidad tributaria entre departamentos.

Cierre con asuntos varios

La sesión concluirá con el espacio destinado a asuntos varios, en el que los intendentes podrán plantear temas urgentes o no contemplados en la agenda formal. Esta instancia busca dar lugar a inquietudes comunes que requieran tratamiento colectivo.