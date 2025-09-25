En las próximas semanas se procederá al derrumbe del parador Porota, en la costa de Carmelo. El predio quedará vacío y, como alternativa, el Municipio junto al equipo del alcalde proyecta la construcción de una glorieta como nueva infraestructura para el lugar. La idea surgió de los concejales (s) Agustín Grajales e Ivelice Careac.

Según se informó, la estructura tendrá fogón y bancos, y se plantea como un espacio seguro y utilizable para reuniones sociales y actividades recreativas. El proyecto incluye iluminación y podría estar acompañado por una forestación renovada.

La iniciativa se fundamenta en la necesidad de aportar valor a la zona y ofrecer un sitio de encuentro para la comunidad. “La glorieta permitirá realizar cumpleaños, reuniones de amigos y será un espacio que los jóvenes podrán usar”, señalaron desde el Municipio.

El objetivo, explicaron, es modernizar el sector de la playa y contribuir también al cuidado ambiental mediante la plantación de árboles. Además, se busca ofrecer alternativas para el intercambio social con nuevas propuestas, aunque se mantendrán las churrasqueras ya existentes.