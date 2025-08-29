Este domingo 31 de agosto, la Juventud del Partido Nacional llevará adelante un encuentro joven en el departamento de Colonia, como parte de una gira nacional que incluye actividades de formación y capacitación en distintos puntos del país.

La jornada se desarrollará en el Club Plaza de Nueva Helvecia, a partir de las 14:30 horas, y estará centrada en charlas sobre historia partidaria, además de espacios de capacitación política y formación para jóvenes militantes.

La actividad forma parte de un itinerario que la Juventud nacionalista está realizando en varios departamentos, con el objetivo de fortalecer la participación juvenil, promover el intercambio y acercar herramientas de formación política a las nuevas generaciones.

Con esta instancia, Nueva Helvecia se convierte en sede de una de las etapas de la gira, que busca recorrer el país de manera descentralizada, con un calendario de encuentros que se extenderá en las próximas semanas.