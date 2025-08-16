El próximo domingo 17 de agosto, a las 11:30 horas, se inaugurará oficialmente la escultura “Carpincho con Recado” en el ingreso de la Reserva de Fauna Raúl Igoa, en Carmelo. La obra, realizada de manera honoraria por el escultor Nicolás Kramar, se presenta como la primera y única de su tipo en Sudamérica emplazada en un espacio público.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El proyecto fue posible gracias al aporte de materiales por parte de ADECO (Agencia de Desarrollo de Carmelo), en el marco de un plan de mejoras continuas en la reserva. La iniciativa busca resaltar la identidad local y poner en valor a uno de los animales característicos de la región.

Una pieza emblemática

La escultura se distingue no solo por su monumentalidad, sino también por la incorporación del recado, un elemento tradicional del campo rioplatense. De esta manera, se convierte en un símbolo que enlaza la fauna autóctona con las raíces culturales y la creatividad local.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según fuentes consultadas, no existen antecedentes de una obra similar en el continente, lo que refuerza el carácter singular de esta pieza artística.

Un homenaje en el Día del Niño

La fecha elegida para la inauguración coincide con la celebración del Día del Niño, lo que otorga un valor simbólico adicional: ofrecer a la infancia un emblema que combine arte, tradición y naturaleza.

Durante la ceremonia estarán presentes autoridades locales, representantes de ADECO y el escultor Nicolás Kramar, quien compartirá con los asistentes detalles de su inspiración y del proceso creativo que dio vida a la obra.