El lunes 11 de agosto a las 17.00 horas se celebrará una reunión en la sede barrial de Saravia con el objetivo de conformar una lista preelectoral para la comisión de apoyo a la policlínica local.

La convocatoria, difundida por redes sociales por vecinos del barrio, incluye una invitación a los integrantes de la actual comisión a participar del encuentro. La intención es intercambiar opiniones y coordinar aspectos relacionados con el proceso electoral previsto para el jueves 14 de agosto, también a las 17.00 horas, en el mismo lugar.

El anuncio fue publicado por Ignacio Bertolino, referente vecinal, a través de su cuenta de Facebook. Según expresó, el llamado busca garantizar la transparencia del proceso y promover la participación de la comunidad en la gestión del servicio de salud barrial.

«Como debe ser de estilo en toda comisión, se pone en conocimiento del barrio», señaló Bertolino en la publicación, subrayando la importancia del involucramiento ciudadano en los asuntos comunitarios.

La policlínica del Barrio Saravia cumple un rol esencial en la atención primaria de salud en la zona, y cuenta con el respaldo de vecinos organizados que participan activamente en su fortalecimiento.