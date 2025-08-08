Este jueves, el Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, recibió en su despacho al Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, con quien mantuvo una reunión de trabajo centrada en el fortalecimiento de políticas públicas vinculadas a la prevención y atención del consumo problemático de sustancias en el departamento.

Del encuentro participó también el Director de Desarrollo Humano de la Intendencia, Ricardo Planchón, quien ha tenido una presencia activa en los programas sociales y de salud del departamento.

Entre los temas abordados, se destacó el funcionamiento del Centro Esperanza, un espacio clave en el abordaje local de la problemática, así como la necesidad de continuar afianzando los vínculos institucionales entre el gobierno departamental y los organismos nacionales.

La visita de Rossi se enmarca en una serie de encuentros que buscan profundizar la coordinación territorial de las políticas de drogas, con especial atención a las realidades del interior del país.