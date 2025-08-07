PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Montevideo – La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó por unanimidad el programa Uruguay Impulsa, una iniciativa que sustituye a los jornales solidarios y amplía su alcance con un enfoque de formación, inserción y protección social.

La diputada del Frente Amplio por el departamento de Colonia, Cecilia Badín, celebró el respaldo legislativo a la propuesta, que definió como “mucho más que una fuente de ingreso: es una herramienta de superación, dignidad e independencia”.

El programa, según destacó la legisladora, prioriza el acceso de mujeres mayores de 50 años y jefas de hogar a empleos con cobertura de la seguridad social, integrándolas al sistema formal a través de trabajos temporales y espacios de capacitación.

“Cuando uno cincha, el otro empuja. Uruguay Impulsa es parte de esa corriente creadora que construye un mejor futuro para todos”, concluyó Badín en su intervención.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo y articulado con los gobiernos departamentales, busca fortalecer la empleabilidad mediante la inclusión activa de colectivos históricamente rezagados en el mercado laboral.