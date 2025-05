“Tenemos que ponerle orden a las colaboraciones del Municipio”: Claudia Duarte asume como nueva concejal por el Partido Nacional en Carmelo

Por Miguel Guaraglia

En su primera entrevista como concejal electa del Municipio de Carmelo, Claudia Duarte, representante de la agrupación Proyecto Colonia del Partido Nacional, comparte su mirada sobre los desafíos de la próxima administración local, entre ellos, el ordenamiento de las colaboraciones municipales, la limpieza de la ciudad y el funcionamiento de los equipos de trabajo.

Duarte fue la última en ser proclamada oficialmente, tras el conteo de los votos observados. Esa resolución le permitió asistir a la primera sesión de bienvenida a las nuevas autoridades, convocada por el alcalde y los concejales salientes. «Fue algo breve, nos dieron la bienvenida y luego nos retiramos», recuerda. Afuera del edificio, sin embargo, comenzó la etapa de organización: “Intercambiamos con el alcalde y los demás concejales electos, y coincidimos en la necesidad de formar equipos de trabajo”.

Equipos y transición

Aunque aún no se ha realizado una reunión formal de transición, Duarte señala que la idea es formar grupos de trabajo amplios. “El concejal no puede dividirse en mil pedacitos, pero sí tenemos equipos detrás que nos pueden apoyar. Todos los electos los tienen. Y eso va a ser clave”, explicó.

La concejal entiende que el mes restante antes de asumir (el 11 de julio) será un tiempo para coordinar entre ellos y con las personas necesarias para comenzar de forma organizada. Aún no se ha definido con claridad qué heredan de la administración saliente, pero destaca que parte del trabajo inicial estará enfocado en culminar obras ya previstas o en ejecución.

Basura, calles e inundaciones: prioridades urgentes

Consultada sobre los temas más urgentes para Carmelo, Claudia Duarte fue clara: “El debe más grande que tiene Carmelo hoy es la basura. Las calles también, sobre todo cuando llueve, pero la limpieza es lo que más preocupa”.

También mencionó que, dado que el presupuesto anual ya está en curso, el nuevo gobierno local deberá evaluar en qué etapa están las obras planificadas y proyectar hacia 2026 con base en las prioridades de la ciudad.

Colaboraciones municipales: orden, seguimiento y rendición

Uno de los temas más extensamente abordados fue el de las colaboraciones económicas que realiza el Municipio a instituciones o vecinos. Duarte plantea la necesidad de regular estos apoyos: “Hay que ponerle orden. No quiere decir que se supriman, pero sí establecer criterios claros: para qué se da, a quién se le da y cómo se rinde”.

Reconoció que actualmente muchos de los beneficiarios deben justificar los fondos con facturas emitidas por terceros con RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado), lo que muchas veces no refleja el destino real del dinero: “No puede ser que te dé 5.000 pesos para combustible y después me traigas una boleta de supermercado. No es la forma”.

Duarte considera que debe existir un mecanismo alternativo, transparente y eficaz: “La colaboración debe estar justificada por el uso que se le dio, no solo por una boleta”. Propone además la creación de un rubro específico para estas colaboraciones, con seguimiento y una contraprestación clara por parte de quienes las reciben.

Sobre la discusión de si los municipios deben colaborar con instituciones públicas, especialmente educativas, que ya dependen del Estado, Duarte sostuvo una postura práctica: “La mayoría de las veces no es la institución en sí la que pide, sino las comisiones de fomento, APAL o grupos de padres. Y muchas veces sin esas comisiones, las escuelas no podrían avanzar”.

Dio ejemplos concretos, como el caso del Liceo 1, cuya vereda perimetral fue financiada enteramente por APAL: “Lo hicieron desde sus propios bolsillos. Entonces si hay una solicitud que busca, por ejemplo, mejorar la infraestructura o brindar bienestar a los estudiantes, hay que evaluarla con seriedad”.

Para Duarte, el eje está en la justificación del pedido: “No es decir sí a todo, pero tampoco cerrar las puertas a colaboraciones necesarias. Hay que poner reglas, establecer prioridades y, si no podemos colaborar, al menos ayudar a canalizar el pedido por otras vías”.