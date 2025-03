Caos en Buenos Aires: un apagón masivo deja a dos millones de personas sin luz en medio de una ola de calor extremo

Buenos Aires, 5 de marzo de 2025. Un masivo apagón afectó este miércoles a la ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), dejando sin suministro eléctrico a unos dos millones de personas en uno de los días más calurosos del verano. La falla en el sistema eléctrico se produjo en dos momentos distintos a lo largo del día, mientras las autoridades investigaban el origen del problema, señala un informe de MetSul.

La primera interrupción ocurrió a las 5:23 de la mañana, cuando dos líneas de transmisión de 220 kV que transportaban energía desde la capital al resto del AMBA quedaron fuera de servicio. Aunque la demanda solo superaba en un 3 % las previsiones, el colapso fue inesperado. Más tarde, a las 12:40, otras dos líneas del mismo corredor de transmisión también dejaron de operar, agravando la crisis energética.

Temperaturas extremas y caos en la ciudad

El apagón coincidió con una jornada de calor sofocante. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 9:00 la temperatura en la ciudad era de 29 °C con una sensación térmica de 34 °C. Por la tarde, el termómetro alcanzó los 35 °C, pero la sensación térmica llegó a los 44 °C, convirtiendo la falta de energía en un problema crítico para la población.

La interrupción del suministro eléctrico provocó el colapso del tráfico, ya que cientos de semáforos dejaron de funcionar. Al menos 51 personas quedaron atrapadas en ascensores y debieron ser rescatadas. Los hospitales también se vieron afectados, con dificultades para mantener operativos equipos médicos esenciales.

En el momento de mayor impacto del apagón, se perdieron unos 1.150 MW de consumo eléctrico, lo que representó más del 12 % de la demanda en el Conurbano Bonaerense. La región sur del AMBA fue la más perjudicada, ya que las líneas afectadas conectaban las subestaciones Costanera y Hudson, así como otras entre Bosques y Hudson.

Investigación en marcha y sospechas de sabotaje

Edesur, la principal distribuidora de energía afectada, aseguró que las condiciones climáticas y la demanda no justificaban la falla del sistema. Durante una inspección en la mañana, se encontraron cables caídos que no pertenecían a la empresa, lo que despertó sospechas sobre un posible sabotaje. En contraste, Edenor, otra distribuidora del área, registró pocos inconvenientes y sus clientes casi no fueron afectados.

La Secretaría de Energía de Argentina informó que se inició una investigación para determinar las causas del apagón. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) evalúa posibles sanciones contra la empresa, mientras que su sitio web colapsó debido a la cantidad de usuarios que buscaban información.

Repercusiones políticas y aumento de tarifas

El corte de energía ocurrió el mismo día en que el gobierno de Javier Milei anunció un ajuste en las tarifas de electricidad y gas. La suba será del 1,5 % al 1,7 % para los consumidores del AMBA y del 2 % para los usuarios de gas en todo el país. La medida, parte de un plan de revisión tarifaria, busca establecer un mecanismo de ajuste automático basado en la inflación.

La coincidencia entre el apagón y el anuncio del aumento generó aún más descontento entre los ciudadanos, que cuestionaron la calidad del servicio eléctrico en medio de un contexto económico complejo. La crisis energética vuelve a poner en el centro del debate la vulnerabilidad del sistema eléctrico y las dificultades de infraestructura que enfrenta el país.

Restablecimiento del servicio y balance final

A lo largo del día, el servicio fue restableciéndose de manera gradual. Para las 18:00, aún quedaban cerca de 37.700 usuarios sin suministro, lo que afectaba a unas 120.000 personas. La interrupción total de generación llegó a los 2.200 MW en el peor momento de la jornada. No obstante, el Sistema de Interconexión Argentino (SADI) logró evitar que la falla se extendiera a otras regiones del país.

El incidente reaviva el debate sobre la fragilidad del sistema eléctrico y la capacidad de respuesta ante emergencias de este tipo. Con el historial de crisis energéticas en Argentina y el aumento de las tarifas en marcha, el tema promete convertirse en un punto de tensión entre el gobierno y los consumidores en los próximos meses.