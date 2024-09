Por Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 20 sep (EFE).- Apple lanza este viernes sus nuevos modelos de iPhone, los número 16, que se caracterizan por tener un nuevo botón de «cámara» y por haber sido diseñado para potenciar Apple Intelligence -la inteligencia artificial (IA) de la compañía-, nueva tecnología que aún no está disponible.

Los precios de los dos modelos de iPhone 16 -que vienen en una gama de vibrantes colores- oscilan entre los 799 y 899 dólares, y los iPhone 16 Pro -de titanio- entre 999 y 1.199. Cada modelo viene en el tamaño «plus», que es más grande.

Un nuevo botón para sacar fotos

La principal diferencia de todos los modelos con los anteriores -la compañía lanza un nuevo teléfono cada año- es que tiene un nuevo botón exclusivo para activar y manejar la cámara, además del botón de acción que se incorporó en los modelos Pro 15 del año pasado.

Uno de los objetivos de este nuevo botón que se encuentra en el costado izquierdo es sacar fotos más rápido, pero no solo sirve de obturador, ya que dependiendo de la presión que se aplique y moviendo el dedo de izquierda a derecha se puede controlar otras capacidades como: exposición, profundidad de campo, zoom, que cámaras usar, tipos de estilo y tono. Ajustes que también se pueden controlar desde la pantalla.

Los usuarios podrán cambiar este botón para que use la cámara de aplicaciones compatibles, como redes sociales.

De manera predeterminada, un solo clic abre la cámara cuando el teléfono está desbloqueado y con otro clic se puede tomar una foto. Apple recalca que en sus nuevos modelos ofrecen un sensor de cámara más rápido.

La gama Pro, además, agrega a su teléfono una cámara «ultra wide» (ultra ancha) de 48 MP de «resolución súper alta con enfoque automático», así como un teleobjetivo 5x en con el que se puede sacar fotos en 120 mm.

Más control en edición

El iPhone 16 y el iPhone 16 Pro ofrecen una nueva función de «estilos fotográficos» que permite calibrar cómo la cámara procesa los colores, los tonos de piel, las sombras y los filtros, incluso después de haber sacado una foto.

Las mejoras en edición de video son incluso más notables, se puede usar Audio Mix para que le dé prioridad a las voces que salen en la pantalla y eliminar el sonido ambiente, por ejemplo.

Además, se puede transformar en un video de 4K a cámara ultra lenta con el 16 Pro.

IA solo en beta por ahora

A principios de mes, el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, dijo que los nuevos modelos habían sido «diseñados desde cero teniendo en cuenta Apple Intelligence». Es más, una de las diferencias de la gama pro es que los teléfonos están equipados con el chip A18 Pro, con un Neural Engine de 16 núcleos para las funciones de Apple Intelligence.

No obstante, los usuarios que hagan fila hoy para comprarse alguno de los nuevos modelos no verán la IA de Apple en sus dispositivos a no ser que consigan instalar en sus teléfonos una versión beta para desarrolladores.

La compañía de la manzana mordida aún no ha anunciado fechas oficiales, pero se espera que antes de finales de este año en EE. UU. se incorporen nuevas funciones como una Siri más inteligente que puede seguir una conversación o la posibilidad de ver resúmenes de notificaciones o cadenas de correos o mensajes.

La versión primera disponible estará en inglés, pero el año que viene Apple busca ampliar esta IA a más idiomas, como chino -uno de sus mercados más grandes-, francés, japonés y español.

Este retraso podría hacer que los interesados en tener más IA generativa en sus teléfonos miren a los últimos modelos de Google y Samsung, que ya incluyen varias funciones de esta tecnología tanto para búsqueda, como para texto e imágenes.