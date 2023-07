PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La ciclogénesis avanza en el este de Uruguay y durante este miércoles un ciclón maduro y organizado estará en la desembocadura del Río de la Plata, destaca el informe de MetSul Meteorología.

Esta vez, el ciclón no traerá vientos muy intensos en la región, las ráfagas más fuertes deberían llegar en promedio de 50 km/h a 70 km/h y más en forma aislada. Donde se espera que haya más viento es en la costa sur y este de Uruguay, en particular en Maldonado, pero será un temporal que no escapará a los que están acostumbrados los uruguayos, explica la pronosticadora brasileña.

El ciclón extratropical que se forma hoy seguirá la trayectoria común de los ciclones que se originan en la región del Río de la Plata, desplazándose rápidamente hacia el este y sureste y alejándose del continente hasta mañana.

La baja presión comienza a profundizarse esta mañana frente a las costas de Uruguay con 1007 hPa. Por la tarde, el ciclón se configurará con 998 hPa en la desembocadura del Río de la Plata. Por la noche, el centro del ciclón se moverá hacia el sureste sobre el Atlántico con 987 hPa ya en 39ºS y 50ºW.

Vía: MetSul Meteorología