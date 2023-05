El presidente de la República participó, este 27 de mayo en Durazno, en el cierre del 106.° Congreso Anual de la Federación Rural, denominado “Por la recuperación productiva, competitiva y sustentable”. “Está claro que este Gobierno tiene un profundo compromiso con la ruralidad, que no es solo la producción rural”, precisó el mandatario, y aseveró que la mayoría de los uruguayos son conscientes de la situación del campo.

Asistieron también al evento el ministro de Ganadería, Fernando Mattos; el subsecretario y la directora general de esa cartera, Juan Ignacio Buffa y Fernanda Maldonado, respectivamente; los ministros de Defensa Nacional, Javier García, y Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; los presidentes de la Federación Rural, Martín Uría; la de Durazno, Ignacio Russi, y la de Jóvenes, Martín Cantera, entre otras autoridades nacionales y departamentales.

Lacalle Pou inició su oratoria reconociendo el acto de generosidad que significa dedicarse a un gremio u otro colectivo y agradeció a los representantes de las federaciones por su entrega.

Consideró que la mayor parte de la población es consciente de la situación general del país en lo que respecta a la sequía y que “no es cierto que haya una sociedad dividida en Uruguay (…), las mayorías son silenciosas”. Agregó que se podrá estar de acuerdo o no con un gobierno, pero que la aspiración de cualquier dirigente es unir, no dividir, y expresó: “Debemos censurar al que divide”. “Está claro que este Gobierno tiene un profundo compromiso con la ruralidad, que no es solo la producción rural”, aseveró.

Señaló, como ejemplo, que cuando se proporciona conectividad o agua a una escuela es ruralidad, cuando se construye una ruta o un puente son obras para todo el país. “Este es un Gobierno que cree en la actividad rural, no creemos en eso de anteponer una realidad con la otra”, dijo.

Además, reflexionó acerca de la génesis del gobernante: “Se dice ‘primer mandatario’, somos representantes, representamos la opinión, y un Gobierno debe actuar en base a sus valores y principios, al compromiso que asumió, y lo más complejo es representar a todos o a la mayor parte”.

Explicó que cuando se habla de una política de Estado, ahora, en proceso de sequía o cambio climático, no se debe pensar solo respecto al agua, sino que hay temas que trascienden una coyuntura. El próximo desafío del país debe ser la ley de riego, y no solo para atender la sequía, sino para aumentar la producción, añadió Lacalle Pou.

“Este Gobierno tiene coraje, argumentos para no hacer determinadas reformas sobraban, pero, por ejemplo, la reforma de la seguridad social teníamos que hacerla”, declaró. También repasó la situación de los precios de los combustibles y el cambio de la matriz automotora, así como los avances en la seguridad rural y en el bienestar animal, iniciativas incluidas en la ley de urgente consideración.

Mattos, en tanto, se manifestó afectado, como jerarca y productor, por los meses difíciles que ha vivido Uruguay a causa de una sequía continuada. Opinó que las consecuencias serán grandes, porque se trata de un fenómeno con efectos a corto, mediano y largo plazo.

Gracias al diálogo permanente con todos los sectores, se logró concretar alivios económicos para los afectados, que han dado buenos resultados, pero no serán definitivos, porque el verdadero fin será la llegada de la lluvia, consideró. En ese sentido, reconoció el espíritu del productor resiliente, porfiado, que continúa en el camino, defendiendo su campo y sus animales mientras espera la solución.

Recordó el accionar del gabinete productivo que convocó el Gobierno y el rol que desempeñó el Parlamento al votar de forma ágil las medidas acordadas en el Ejecutivo. Mencionó, además, que hay operativos en curso para afrontar el invierno y apoyar a los microproductores, que son los más frágiles en la cadena.

Asimismo, adelantó que uno de los temas clave de su reciente visita a China fue la necesidad de mantener la provisión de agua en el país y, al respecto, dijo que esa nación, con una extensa experiencia en la temática, le transmitirá a Uruguay sus conocimientos y prácticas en general. El ministro emitió un mensaje de esperanza, que, en gran parte, será acompañado por los resultados del citado viaje, que serán anunciados este lunes 29.

En la ocasión, se difundieron los nombres de las nuevas autoridades de la Federación Rural para el período 2023-2024 y luego se leyó la declaración final del congreso.