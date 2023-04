Por Miguel Guaraglia

Desde el 17 de marzo el comisario general Fabio Quevedo es el nuevo jefe de policía de Colonia. A pocos días de asumir el cargo y posteriormente visitar la ciudad de Carmelo, dialogamos con él sobre diversos temas vinculantes con la ciudad de Carmelo. Esto es un resumen de la nota que se realizó en vivo en Radiolugares.

¿Con qué realidad se encontró al asumir como Jefe de Policía de Colonia?

Previo a mi asunción como Jefe de Policía tuvimos diversas instancias con el jefe saliente, quien trató de ponerme al tanto de los diversos desafíos que tenemos en la jefatura. Hicimos además una recorrida por 14 localidades del departamento para conocer la situación en terreno. Así me formé un concepto más acabado del estado actual.

¿Cuál es la situación actual?

En principio las charlas de vecinos las evaluamos muy positivas, nos recibieron de manera cordial y amistosa. El tema principal en esas reuniones fueron picadas de motos, escape libres y no de seguridad. En otras ciudades surgió el tema del delito, donde hay que trabajar mucho en ello.

¿Cuál es la realidad delictiva en el departamento?

El hurto es el delito más común, no se trata de grandes montos. Hay hurtos de motos, bicicletas. Luego surge el delito en fincas, con características diferentes en cada ciudad. Hoy estamos aplicando diversos operativos para combatir esa realidad.

¿Cuáles son esos operativos?

Han existido cambios en los operativos, pero es un tema que debo mantener en reserva. Hay cambios en la estrategia y en la forma de investigar. También trabajamos en la prevención.

¿Cómo se puede articular la prevención y los operativos cuando hay falta de personal policial y problemas en la actuación de Fiscalía emplazando sin fecha a presuntos delincuentes?

La falta de personal policial es un tema real. Nos faltan un número importante de policías para poder realizar operativos con más precisión. Pero está en nosotros con los recursos logísticos y humanos obtener los resultados deseados.

En cuanto a los emplazamientos sin fecha por parte de Fiscalía, lo hemos hablado con ellos y no es un tema recurrente. Se da en la Feria Judicial y en algunos casos, hoy se está poniendo al día. Esta parte de la pregunta se la debería hacer a un Fiscal, ellos evalúan los casos. Muchas veces no hay elementos necesarios para que la persona quede detenida.

El Fiscal de Corte Juan Gómez entiende que la Fiscalía no tiene potestades para emplazar sin fecha, según lo dijo la diputada Nibia Reisch (Partido Colorado), un total de 20 personas se encontrarían en esa situación. También hay otros problemas muy complejos ¿cómo los vive la policía?

Cada uno de los actores tiene su potestad. Nuestra función es ser auxiliar de la Fiscalía. Son ellos finalmente los que toman las medidas oportunas. Nosotros mantenemos un contacto fluido y muy bueno con la Fiscalía.

¿Qué sucede con el tema motos, en cuanto a picadas, escape libres? Cómo será la participación con la Intendencia y el Municipio. Por ejemplo en Carmelo se robaron un lomo de burro entero para hacer zona de picadas. Cuando estuvo de visita en el Municipio¿ hablaron del tema?

Si lo tratamos en el Municipio. Es el tema que más preocupa. Estamos armando los operativos en conjunto con los municipios y la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia. También buscaremos apoyo de la Guardia Republicana. En los próximos días tendremos esos apoyos.

O sea ¿vendría la Guardia Republicana a Carmelo?

Es probable que sí. No depende de mi. Pero sí, fue solicitada.

¿Es efectiva la utilización de cámaras para prevenir delitos cuando hay una realidad de pocos efectivos policiales?

Las cámaras es un policía más en la calle. Son ojos que tenemos en la calle. Las cámaras son muy importantes.

No podemos refutar las pruebas de las cámaras. Un 90% de la tarea policial es gracias a las cámaras.

¿Y qué capacidad tiene la policía de dar respuesta inmediata a lo que muestra una cámara?

Es más eficaz para la investigación del delito que para la prevención. La Fiscalía lo tiene muy en cuenta porque son pruebas.

Acá se vandalizaron luminarias, hubo denuncias del Municipio en Fiscalía y las pruebas de las cámaras no fueron suficientes.

A veces las imágenes no son claras, yo le digo en la investigación diaria, las cámaras son muy importantes. No conozco el caso que usted menciona, veré de estudiarlo.

Para usted entonces una inversión en la compra de cámaras por parte del Municipio ¿sería una buena idea?

Claro que sí. Es costosa la adquisición y el mantenimiento pero es una buena inversión.

¿Y los caballos sueltos en Carmelo? Hay tropillas en la ciudad. Sabemos que este problema se habló en la reunión con el Municipio de Carmelo. Allí se dijo que no había personal y a su vez no cualquiera conoce la técnica de enlazar animales. El mantenimiento de esos animales. ¿cómo enfrenta esta realidad?

Usted me viene planteando diversas situaciones con presencia policial, hurtos, vandalismo, ahora menciona los caballos. Es una problemática que existe en varias ciudades. No toda la responsabilidad es de la policía. Cada caballo tiene su dueño y éste debe ser responsable de tenerlo en condiciones de seguridad y bienestar. A nosotros en la policía nos prepararan para combatir el delito no para enlazar caballos, aunque siempre hay un policía baqueano que conoce de animales. Nosotros no tenemos la preparación adecuada y tampoco los elementos adecuados. Estamos haciendo ese trabajo junto con un predio cerca de Piedra de los Indios, aunque no tenemos los medios necesarios. Allí va la gente a buscar su animal previo a pagar la multa.

¿Qué costo tiene la multa?

Alrededor de cinco mil pesos. Se da la situación que van pagan la multa, al otro día está nuevamente en la calle, lo llevamos y vuelven a buscarlo y pagan otra vez la multa. Es una situación similar con las motos. Nosotros no tenemos las condiciones ni el lugar físico para tener estos animales y mucho menos para mantenerlo.

Acá todo indica que se tendrían que cambiar las leyes, porque si es tan fácil pagar una multa y volver a cometer la misma falta …

Habría que buscar una solución de fondo. Mientras tanto nosotros hacemos esa tarea muy dificultosa. Nos preocupa los hurtos, las motos, los caballos, el vandalismo.

Cuando asumió estuvo acompañado del Ministro del Interior y los representantes nacionales ¿qué dice el Ministro y los representantes sobre el incremento de personal a Jefatura de Policía de Colonia?

Con el faltante de personal policial se ha hablado mucho en los casos que están con licencia médica y no trabajan. Unos 100 policías en nuestro departamento. Estamos intentando bajar ese número a la mitad. Tampoco será suficiente pero me consta que en el Ministerio y Parlamento se está trabajando fuertemente para solucionar este problema presupuestal.

En este momento tenemos un llamado del 10 al 20 de abril para ingresar a la policía en el departamento de Colonia, con más de 20 vacantes.

¿Cuál es la realidad de la Seccional Tercera de Carmelo? Sabemos que el encargado de la misma no reside en la ciudad y viajaba desde Dolores. ¿Esta bien que el encargado no resida en la localidad?

Lo ideal sería que estuviera más cerca y más en contacto con la unidad y la problemática de la población en general. La realidad nos hace ver cosas distintas. El número de personal no es suficiente y a veces el perfil de cada uno de nuestros policías, los encargados de las unidades, no es el adecuado. Necesitamos buscar el perfil adecuado para hacer un trabajo acorde. De todas formas que no viva en la ciudad no creo que afecte la administración de esa unidad.

En esa línea de buscar perfiles ¿podría suceder que se busque otro perfil de encargado en su gestión? En Carmelo hay una casa destinada para el comisario ¿no se tiene en cuenta eso?

No le puedo decir ni que sí, ni que no. Eso lo estamos analizando, quizás en los próximos días o meses tengamos algo ya determinado. Allí veremos si es necesario o no cambiar al encargado de Carmelo y de otras localidades. Si modificamos a Carmelo vamos a tener que modificar otra ciudad.