El Rector de la Universidad Rodrigo Arim fue entrevistado en UNI Radio, la semana pasada, en el programa «Fuga de Radio», donde consultado por el centro universitario CENUR Suroeste en los departamentos de Colonia y Soriano señaló que los 40 millones de pesos anuales destinados al mismo es una cifra suficiente para comenzar, pero no para consolidar la propuesta.

«Si comparamos con el Centro Universitario del Noreste, que es el que tenemos con menor desarrollo relativo, de los tres que tenemos montados, el presupuesto ronda a los 300 millones de pesos. Estamos lejos de pensar que vamos a tener un nivel de actividad, como el que tenemos en el noreste», dijo el rector.

«Para comenzar sería imposible ejecutar $ 300 millones de pesos de un año hacia el otro. Son recursos suficientes para darle un comienzo, lo que tenemos que darle es perspectiva.»

Para Rodrigo Arim es importante que el CENUR Colonia-Soriano tenga la certeza de incrementos presupuestales en los próximos años, «si no lo tenemos vamos a poder hacer poca cosa,» advirtió a UNI Radio.

Consultado con los motivos de la convocatoria para reunirse con los diputados colonienses, Arim dijo que la idea fue generar un marco de expectativas razonables y un marco de información común para todos los actores relevantes.

Colonia del Sacramento y Mercedes con ventajas «relativas»

El rector de la UDELAR se mostró sorprendido por la presentación de varias propuestas en distintas ciudades «aún a riesgo de ser injustos con algunas existen propuestas de Juan Lacaze, Carmelo, Tarariras, Cardona», detalló.

El jerarca sostuvo que no hay una resolución definitiva al respecto «lo que es bastante claro que las capitales Colonia del Sacramento y Mercedes tienen ventajas relativas muy importantes que somos conscientes que existen. Si aparecen condiciones que ameritan instalarla en otros lugares, estamos aún en condiciones de considerarlas.»

«Por distintas razones -dijo el rector– Colonia del Sacramento y Mercedes concentran algunas capacidades y ventajas relativas, lo cual repito no quiere decir que no estudiemos otras alternativas. A mi lo que me es grato es la movilización civil intentando atraer a la Universidad de la República hacia distintas ciudades. En ese sentido queremos transmitir cautela para no crear falsas expectativas. Tenemos que tener un poco de tranquilidad para trabajar y de empatía con actores diversos: diputados, gobiernos departamentales, el INIA, la UTU, UTEC, formación docente.»

Consultado sobre los cuatro ejes temáticos del proyecto universitario en nuestra región, Rodrigo Arim pidió cautela y afirmó que todo está en etapa de estudio.