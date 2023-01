Minutos antes de la medianoche cientos de motos circularon en «manada» por las calles de Carmelo, haciendo roncar sus motores, otros tocando bocina. El avance de las mismas por las calles carmelitanas ocupó al menos más de una cuadra de motociclistas, en su gran mayoría acompañados.

Sigue el recreo

Un vecino se preguntó dónde estaban los inspectores de tránsito, la policía. Resaltó que a este proceder desaprensivo se suma que muchos motociclistas circulan sin casco y hasta se muestran agresivos cuando les reclaman por la violación de las normas. En todos los casos, los inspectores de tránsito no aparecen nunca, , agregó el vecino.

Hay malestar con las autoridades

«Nosotros pagamos los impuestos para que el Estado se haga cargo, si este gobierno largó la toalla, que disuelvan lo que existe, que a todas luces no es necesario ser una lumbrera para darnos cuenta que no sirve, que fracasaron, porque la ciudad es tierra de nadie. Nunca vi nada igual. No hacen nada para parar esta «invasión» que produce ruido, miedo y dolor. Es muy doloroso ver a la muchachada haciendo estas cosas«, concluyó otro vecino visiblemente molesto.

«Son tantos que uno queda sorprendida, me dijeron que luego estaban en la playa. Un peligro cruzaban los autos, hacían ruido con los motores, era insoportable, huimos como pudimos del lugar, da impotencia las autoridades, los políticos, viven de reunión en reunión y no actúan,» nos dijo una señora.

Esta mañana circuló la noticia que se trató simplemente de un homenaje, «sí así fue -lo podrían coordinar con las autoridades, por su propia seguridad, no queremos que sucedan más desagracias, muchas familias han pasado por situaciones de inmenso dolor, no es contra ustedes muchachos, los queremos cuidar, no pueden salir así», reflexionó un vecino.