Según la Alcaldesa Alicia Espíndola «varios empresarios vinieron hablar conmigo porque no quieren presentarse más en las licitaciones del Municipio,» comentó la jerarca en sesión municipal.

«Sienten que son manoseados sus nombres, que se publican en la prensa el nombre de las empresas y la gente comenta, y ya me dijeron que no se van a presentar más«, declaró la Alcaldesa. Luego agregó que en ocasiones la misma jerarca los ha llamado telefónicamente -sin precisar que empresarios- «y me han dicho eso.»

El Concejal Martín Manitto (PN) agregó a las palabras de Espíndola que «hoy no se encuentran empresas», supuestamente interesadas en participar en espacios licitatorios públicos que involucren al municipio local.

Desde la bancada del Partido Nacional se dijo que eso generaba «una muy mala imagen para el Municipio.» A lo que el Concejal Juan José Miguelena (FA) señaló que la mala imagen viene desde mucho tiempo atrás, «la gente dice que en las licitaciones siempre ganan los mismos», denunció el concejal opositor.

Expresiones no compartidas

Las expresiones de la Alcaldesa Alicia Espíndola tuvieron derivaciones insospechadas. No cayeron muy bien en algunos directores de la Intendencia de Colonia, «es un disparate, aparte se mete con la libertad de prensa y comunicación», expresó un funcionario jerárquico de la comuna en la mañana de hoy, en un mensaje enviado a nuestro medio.

Vía whatsapp otra persona cercana al Intendente Moreira reflexionó sobre los dichos de Espíndola: «deja muy mal parado a todo el sistema político, da la idea que hay joda.»

A nivel empresarial también hubo señales, por la mañana recibimos un mensaje de un conocido empresario del medio que aclaró no tener ningún problema en que sus presupuestos sean públicos y los conozca la gente: «yo no tengo nada que esconder, la gente esta en su derecho de saber cómo se gestionan los dineros públicos. Estaría bueno saber quienes fueron a esa reunión, yo no fui.

Quiero decir que estoy conforme con el procedimiento de licitaciones en la Intendencia de Colonia y en el Municipio de Carmelo. No tengo nada que decir o cuestionar, a veces me ha tocado ganar y otras perder. Reitero sería bueno conocer con quién se reunió, quién convocó a esa reunión y qué representación tenían los que supuestamente fueron a hablar con la Alcaldesa,» concluyó el empresario.

Ley N° 19272

LEY DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

Artículo 5

Los Municipios instrumentarán la participación activa de la sociedad en las cuestiones del Gobierno local.

Cada Municipio creará los ámbitos necesarios y los mecanismos adecuados, dependiendo de la temática y de los niveles organizativos de la sociedad, para que la población participe de la información, consulta, iniciativa y control de los asuntos de su competencia, los que deberán ser implementados bajo su responsabilidad política.