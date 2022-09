«El Presidente (Lacalle Pou), no mintió, dijo la verdad«, contextualizó el ministro del interior Luis Alberto Heber en visita hoy a Colonia, respecto a los hechos de público conocimiento sobre Alejandro Astesiano, de las últimas horas.

«Al Presidente de la República se le mintió por parte del Ministerio del Interior», dijo Heber, «sobre todo a Policía Científica que hace la investigación de antecedentes», acotó.

«El Director de Identificación Criminal, el Comisario Mayor Gonzalo Vázquez el 8 de septiembre, un día después que se le había informado al Presidente que no había antecedentes asocia información en el expediente, corrige y aparecen antecedentes. Esto que podría ser un error raro no fue comunicado ni al superior de él, ni al Director Nacional de Policía, ni al Ministro del Interior y menos al Presidente«, comentó Heber.

«Esto es muy grave -adelantó el Ministro- esto determinará la acción de un sumario por parte del Ministerio con separación del cargo del señor director. Además continuaremos con la investigación administrativa, porque esta situación fue adulterada en el año 2015. Ese año se disocia el nombre con la cédula y por lo tanto no aparecen todos los antecedentes del señor Astesiano.»

Según indicó el ministro en la conferencia de prensa se viene intentado localizar a las personas responsables de acceso a este tipo de documentos en el año 2015, pero aún no lograron dar con ellos. Heber dijo que después del 2015 no se registra movimiento en el expediente del ex jefe de seguridad presidencial y adelantó que investigarán a las autoridades policiales de ese año. Se citarán a todos, incluso a los que hoy revisten calidad de retirados, adelantó.

El jerarca se vio sorprendido al descubrir que existía una forma de esconder antecedentes en la policía. Por lo que tomaran medidas para revertir esa situación, por lo pronto se viene chequeando todos los custodios