El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, destacó este lunes el «ejercicio democrático» del referendo de Uruguay, donde los ciudadanos eligieron este domingo mantener la Ley de Urgente Consideración (LUC) del Gobierno en una apretada votación.

Hubo «un ejercicio democrático en Uruguay, ayer todavía, y participaron todos los ciudadanos, esa es la democracia participativa», manifestó el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

López Obrador, quien ya ha impulsado varias «consultas populares», se refirió al histórico referendo en el que más de 2,6 millones de uruguayos estaban convocados a votar para derogar 135 de los 476 artículos de la LUC, el «proyecto estrella» del presidente Luis Lacalle Pou.

La legislación, promulgada en julio de 2020, apenas tres meses después de la llegada de Lacalle Pou, abarca una amplia variedad de polémicos temas como seguridad, educación y reformas amigables con el libre mercado.

“Ayer hubo elecciones en Uruguay, hubo un referendo para ver si se mantenían leyes que están vigentes o se cancelaban considerando que se afectaba a los ciudadanos. Si se mantenían había que votar ‘no’ y esto se vinculaba con la postura del Gobierno de Uruguay», narró el líder mexicano.

Con un 99,65 % de los votos escrutados, el «no», defendido por el oficialismo, y los votos blancos, que en los referendos uruguayos se suman a esa opción, representaron el 51,15 %, mientras que el «sí» obtuvo un apoyo del 48,84 %.

«Fue muy interesante porque votan prácticamente todos en este referendo los ciudadanos de Uruguay y queda muy parejo, 50-49, a favor de que se mantengan las leyes», observó el mandatario mexicano.

López Obrador hizo estos comentarios al hablar sobre la primera consulta que tendrá México el 10 de abril para revocar al presidente.

Esta votación ha despertado polémica porque el propio presidente y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), impulsan el ejercicio, por lo que los opositores los han acusado de promover propaganda a favor de la «ratificación».

Al hablar del referendo de Uruguay, el mandatario cuestionó este lunes un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que prohíbe a los funcionarios públicos alentar al voto, y también criticó al Instituto Nacional Electoral (INE).

«¿Por qué no promover y que la gente participe para que decida si continua el presidente o renuncia? No hay que tenerle miedo al pueblo, hay que ser demócrata de verdad, no autoritario disfrazado de demócrata”, dijo López Obrador tras citar el caso uruguayo.

EFE