El cine y las artes visuales del mundo se dan la mano en Uruguay bajo la primera edición del ARCA International Film Festival, un certamen centrado en aquellas joyas cinematográficas que exploran la expresión artística que tendrá una segunda parte en Miami (Estados Unidos).

Una selección de 20 películas de diversos orígenes da la bienvenida a un festival internacional que, con el recién inaugurado Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) como primera sede y programación hasta el 14 de enero, busca conquistar incluso a los más escépticos.

Así lo aseguró a Efe su directora, Mercedes Sader, quien resaltó que si bien, desde la idea germinal, es un certamen «exclusivo sobre películas vinculadas al arte», las cintas elegidas son «atrayentes para el gran público».

Si bien apuntó que en un inicio la duda era si se podría conseguir una cantidad suficiente de películas de calidad para sostener la propuesta, Sader dijo que una búsqueda exhaustiva permitió dar con un número relevante de «joyitas» que calzaban perfectamente.

«A veces uno no las encuentra fácilmente o no las ve, no están catalogadas fácilmente y hay que hacer una buena investigación pero nos ha sorprendido gratamente el nivel y la cantidad de películas de todas las cinematografías», enfatizó.

Obras como «Banksy, el más buscado» y «El Leonardo perdido» forman parte de este festival con filmes de orígenes tan diversos como Finlandia, Bangladesh, Hungría, Estados Unidos, Alemania, Noruega y la República Democrática del Congo, que compiten por una escultura del uruguayo Pablo Atchugarry.

Para Sader, quien destacó la participación como presentador del italiano Sergio Fant, integrante del Comité de selección de la Berlinale, este es un aspecto a explorar más en la segunda parte del festival, que será en Miami cada diciembre, y en futuras ediciones.

«Tuvimos en la selección, aunque no quedaron para esta edición, películas de Japón y otros países de Oriente. Y al ir conociendo que existe el festival ya se nos están acercando directores y productores de cine para contarnos qué están produciendo en este momento», puntualizó.

En su opinión, dos platos fuertes del encuentro son la multipremiada cinta de Giorgio Diritti «Quería esconderme», sobre la vida de Antonio Ligabue, y el documental del búlgaro Andrei Paounov «Walking on Water», que hizo de puente entre el festival y la muestra inaugural del MACA sobre la pareja Christo y Jeanne-Claude, famosos por envolver con telas monumentos y espacios públicos en todo el mundo.

El festival, de entrada libre y que cuenta con una sala de proyección dentro del museo y dos al aire libre, junto al parque de esculturas de la Fundación Pablo Atchugarry en Manantiales, cerca de la turística Punta del Este, tendrá charlas sobre criptoarte y arte digital, entre otros asuntos.

EFE