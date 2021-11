Integrantes de la Empresa Saravia, que resultó ganadora de la Licitación en los Baños de Playa Seré realizaron declaraciones, en la mañana de RadioLugares e hicieron pública su visión sobre el trabajo que iniciaron en los mismos.

Los motivos de suspender la obra y retirarse fueron debidamente documentados por la empresa quien los explicó a través de una nota que hoy se encuentra en el expediente. La vocera de la empresa dijo que la decisión se debió a que ellos presupuestaron la memoria descriptiva conocida, pero estando en el lugar notaron que no había acuerdo entre los concejales.

«El llamado fue muy precario, los concejales del Frente Amplio tenían un proyecto distinto a la memoria descriptiva, íbamos a trabajar y nos cambiaban las cosas,» argumentó Saravia.

Desde la empresa señalaron que ellos no fueron convocados para realizar un baño inclusivo, «en la Memoria Descriptiva nunca aparece que se trataba de un baño con esas características. Para que tengan una idea baño inclusivo es el que hizo nuestra empresa a la Escuela 137», señaló una integrante de la constructora Saravia.

Nos equivocamos

Las inconsistencias que fueron detectadas por la Dirección de Arquitectura de la Intendencia de Colonia al pretender realizar la liquidación de haberes que comenzó en $242.287 y terminó en una suma mucho menor de $ 100.533, se debió a un error de tipeo en la computadora, por parte de la empresa.

«A veces uno toca mal una tecla en la computadora -argumentó el constructor- todos podemos equivocarnos, yo no puedo chillar, si se quiere yo me robé porque el que perdí fui yo. Hicimos el sumado y la máquina no registró dos o tres ítems, se trata de un error de la empresa que asumimos «, recalcó ante las diferencias que existían en la liquidación.

¿Por qué ganamos siempre?

Esa pregunta se la hizo el constructor de la Empresa Saravia.

La respondió no sin antes mencionar que se sentía dolido por los comentarios e inventos que se escuchan en la ciudad «la gente comenta que el arquitecto está acomodado con la empresa. Parece que tengo a todo el Uruguay comprado. Que tengo comprado al Municipio. Hay malicia en esos comentario, nosotros no tenemos nada que esconder», afirmó Saravia.

«Nosotros tal vez siempre ganamos porque aquí en Carmelo y a la vuelta somos los únicos que tenemos todos los papeles al día, por acá no hay empresas como la nuestra. Por eso hemos trabajado para UTE, Municipio de Dolores, intendencias de Río Negro y San José. Trabajamos a nivel nacional,» comentó.

Analizando la licitación de los baños del Refugio, el Constructor Richard Saravia señaló «esto es sencillo, la empresa que ofertó un millón de pesos vino de afuera a pegarle un palo y robarle la plata.»

En definitiva los Saravia están dispuestos a presentarse nuevamente a la licitación, pero aclaran «nosotros no somos adivinos, tenemos que ver bien, así como está en 20 días la terminamos», aseguró.

Al solicitarle un repaso de lo que faltó por hacer, desde la empresa señalaron el revestimiento, los waters, aberturas y caminería.

«A veces uno se cansa, yo no hago nada malo, pago los impuestos, pero me crucifican como un delincuente», reflexionó Saravia.