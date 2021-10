PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una fuerte masa de aire frío para el mes de octubre trajo ayer un frío muy intenso para esta época del año en la región de la Patagonia, en Argentina, un día después de que provocara nevadas en la región .

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional Argentino, las mínimas de ayer fueron -8.0 ° C en Esquel (1 ° C por debajo de la mínima de octubre registrada en 1969), -4.5 ° C en El Bolsón (0.8 ° C por debajo del récord de mínima de el mes), -7,5ºC en Bariloche (1,5ºC por debajo del mínimo récord mensual), -8,0ºC en Maquinchao y -2,3ºC en Trelew.

La masa de aire frío de este miércoles por la tarde ya llegaba al centro de Argentina y Uruguay con viento y baja sensación térmica. La temperatura al final de la tarde en Mar del Plata fue de 11ºC con mucho viento.

En Montevideo, la temperatura alcanzaba a 13ºC y el clima era ventoso por la llegada del aire frío. La temperatura desciende drásticamente en el centro de Argentina y Uruguay con la perspectiva de heladas en muchos lugares, señala un informe de MetSul.

Esta mañana INUMET publicaba que la temperatura en Colonia se encontraba en los 10.8º, las mínimas previstas para el jueves marcan tan solo 2º, el viernes 3º y el sábado 5º.