Remate:

Local comercial en Nueva Palmira, padrón 609. 303,50 mts2

El remate se realizará en Carmelo en Zorrilla 314 el próximo miércoles 6 de octubre a las 14:00 horas.

Edicto:

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de Carmelo de 2° Turno, dictada en autos:

«CERRUTTI,NOELIA C/ SUSENNA, PEDRO VIA DE APREMIO» IUE 227-71/2017,

se hace saber que el 6 de octubre de 2021, a las 14 horas, en la Inmobiliaria

Banchero, calle Zorrilla de San Martín número 314, de la ciudad de Carmelo, por

intermedio del martillero JOSÉ LUIS BANCHERO NOAIN, matrícula 5866, RUT

040328550018, asistido de la Alguacil del Juzgado se procederá al Remate Público,

sin base, al mejor postor y en dólares estadounidenses el siguiente bien Inmueble:

Solar de terreno y sus construcciones ubicado en la zona urbana de la localidad

catastral de Nueva Palmira, octava sección judicial del departamento de colonia,

empadronado con el número SEISCIENTOS NUEVE (609), y que según plano del

agrimensor Daniel Ercoli, que fuera inscripto en la Oficina Delegada de Catastro de

Colonia el 14-julio-1999 con el número 9565, está señalado como la fracción DOS (o

d), tiene una superficie de 303 metros 50 decímetros, y se deslinda: de frente al

Suroeste en 10 metros 82 centímetros a la calle José Enrique Rodó; por 28 metros

05 centímetros de fondo, limitando al Noroeste con solar uno (b); al Noreste con el

tres (c); y al Sureste con el tres (e). SE PREVIENE: l) Que el mejor postor deberá

consignar el 20% de su oferta, en carácter de seña, en dólares estadounidenses y

mediante los medios de pago previstos por la ley 19.210, concordantes y

modificativas, así como la comisión del rematador e impuestos (3,66% del precio del

remate), todo en el acto de serle aceptada la postura. El saldo de precio deberá

abonarse en el plazo de 20 días corridos, a partir del día hábil siguiente al de la

notificación del auto aprobatorio del remate, plazo que no se interrumpirá por las

Ferias Judiciales, ni por la semana de turismo. Dicha cancelación deberá realizarse y

documentarse en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la ley 19.210, normas

concordantes y modificativas. II) Serán de cargo del comprador los gastos de

escrituración, honorarios, certificados y la comisión del Rematador e Impuestos, o

sea, esto último el 3,66% del precio del remate. Serán de cargo del expediente, por

comisión e Impuestos el 2,22% del precio del remate, así como los gastos de remate,

edictos y publicidad. III) Se desconoce la situación ocupacional del bien, la situación

del demandado y del inmueble frente al B.P.S., la regularidad de las construcciones

existentes en el mismo y la situación ante los demás organismos, así como el monto

actual de las deudas de Contribución Inmobiliaria y Primaria, Ose y todo otro tributo o

consumo que pueda afectar al inmueble. IV) Se podrá descontar del precio los

tributos necesarios para la escrituración, tales como Contribución Inmobiliaria e

Impuesto de Enseñanza Primaria. V) Los títulos se encuentran a disposición de los

interesados en esta sede. VI) El inmueble se subasta en las condiciones, materiales,

fiscales y jurídicas que surgen del expediente, de la titulación del mismo y de los

certificados registrales, sin lugar a reclamo alguno. VII)En caso de que el mejor

postor fuere el ejecutante se le exonera de consignar seña y precio en cuanto éste

no excediera el monto de su crédito mas un 20%. VIII) En el acto de remate deberán

tomarse las precauciones considerando las recomendaciones divulgadas por la

autoridad sanitaria (MSP). Y a los efectos legales se realizan tres publicaciones en el

Diario Oficial, y tres publicaciones en el diario local donde se encuentra ubicado el

inmueble y se realiza la subasta. –

Carmelo, 30 de agosto de 2021