La Justicia argentina condenó este lunes a un hombre a 45 años de cárcel y a otro a prisión perpetua por el ataque a tiros que terminó con las vidas del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, ocurrido en mayo del 2019 en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

El Tribunal Oral en lo Criminal 9 de Buenos Aires condenó a Juan José Navarro Cádiz (27 años) a 45 años de prisión por ser el autor material confeso de los disparos, mientras que su primo Juan Jesús Fernández (44), considerado partícipe necesario en los asesinatos, será recluido a prisión perpetua.

La diferencia de penas entre Navarro Cádiz y Fernández se debe a que el primero huyó a Uruguay luego de cometer el doble homicidio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Tras ser detenido allí, la condición para que fuera extraditado fue que no se lo pudiera condenar a cadena perpetua.

El fiscal de la causa, Ariel Yapur, pidió pues 45 años de prisión para Navarro Cádiz, que es la pena máxima en Uruguay.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La causa contó con otros siete acusados, en su mayoría familiares o allegados de los sentenciados: cinco de ellos fueron absueltos y solo dos recibieron condenas, pero en suspenso -no efectiva- de hasta 2 años y 8 meses de prisión por ser autores penalmente responsables por el delito de “tenencia de arma de guerra sin la debida autorización”.

Previo a la lectura de las condenas, Navarro Cádiz declaró: “Nunca quise dañar a nadie, ni mucho menos matar a nadie. Les pido por favor a las familias (de los fallecidos) que me perdonen”.

Por su parte, Fernández expresó: “Me parece injusto que por utilizar mi vehículo me quieran dar una condena, me quieren dar una perpetua por no saber las intenciones de las personas”.

Y agregó: “Quiero recalcar que soy inocente, no tuve nada que ver esa noche con ninguno de los hechos ocurridos, voy a luchar por mi inocencia hasta mi último suspiro”.

EL CRIMEN

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El 9 de mayo de 2019, el diputado por la provincia de La Rioja (norte) Héctor Olivares recibió dos disparos mientras caminaba con su asesor Miguel Yadón, fallecido en el acto, en las inmediaciones del Congreso en plena zona céntrica de Buenos Aires.

Según se observó en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, dos personas los esperaban en un coche y una de ellas disparó a los dos transeúntes desde el vehículo, causando la muerte de Yadón e hiriendo de gravedad a Olivares.

El legislador murió tras varías intervenciones quirúrgicas luego de no poder superar la «falla multiorgánica» que afectó su corazón, pulmón y riñones.

Durante el primer día del juicio, Navarro Cádiz se había disculpado con las familias de las víctimas y confesó haber sido el tirador, aunque aclaró que su intención fue la de disparar hacia un árbol y “por error” salió una ráfaga que alcanzó al diputado y su asesor.

Los autores del crimen habían admitido que el día de las muertes bebieron whisky y consumieron cocaína dentro del auto de Fernández hasta que Navarro Cádiz gatilló y ambos se dieran a la fuga.

EFE