Un relevamiento publicado este jueves por Búsqueda sobre la situación de los comercios del interior del país a las asociaciones gremiales da cuenta que el diagnóstico es «desastroso» o incluso «dramático.»

Las propias asociaciones comerciales en muchos casos debieron disminuir su plantilla de empleados ya que subió la desafiliación de muchas empresas.

En un relevamiento realizado por Búsqueda a las asociaciones de Artigas, Carmelo, Chuy, Colonia, Cerro Largo, Durazno, Flores, Florida, Maldonado, Río Negro, Rivera, Soriano y Salto, la mayoría informó que sus agremiados tienen “bajas” expectativas de poder recuperar este año la cantidad de ventas y producción que tenían antes de marzo del 2020.

El comercio del interior pide “más medidas” de apoyo de parte del gobierno porque sostienen que si bien las que se tomaron “son bienvenidas” son “insuficientes” y “no llegaron a tiempo”.

Entre los que contaban con información cuantitativa, las cifras más relevantes fueron las de Río Negro, donde el 50% cerró por al menos dos meses; en Carmelo más de 30 firmas cesaron su actividad. Además, la asociación de Maldonado informó que 38% de su masa social debió suspender su actividad y un 12% en el caso de Flores. En tanto, en Artigas, Cerro largo y Durazno los cierres afectaron a pocas firmas asociadas (cinco en el caso de los primeros dos y una en el último).

Las asociaciones empresariales de Rivera y el Chuy indicaron que fueron “muchas” las que bajaron cortina, pero no precisaron una cifra.

Igualmente, fueron varios los que reconocieron una pérdida de su masa de asociados y brindaron datos. En el centro comercial de Artigas se dieron de baja 51 socios (17% del total de agremiados), en Salto 50 (7%), en Carmelo 34 (11%), en Rivera 25 (sin dato del total), 10 en Flores y 9 en Florida (menos del 1%).

“No se puede cerrar, no hay edad para jubilarse, el patrón no tiene seguro de paro, si logra vender pierde el capital, las reservas que tenía se le están acabando… Hay que sobrevivir el invierno, pero algunos no podrán”, comentó Carlos Pérez, presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Colonia.

La falta de turistas en la ciudad de Colonia del Sacramento generó una situación “bastante desastrosa”. Con tono optimista, opinó que quizás después de setiembre suba el nivel de actividad si bajan los contagios y avanza la vacunación de modo que los uruguayos tengan menos miedo de salir a vacacionar. “Pero, si veo la realidad, hasta que no mejore la situación y vengan los vecinos (argentinos) estamos pelados”, alegó, al semanario Búsqueda.