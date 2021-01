PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Vicepresidente de la CARU Miguel Feris en entrevista a Radio Charrúa de Paysandú mencionó que «el puerto de Nueva Palmira está hoy prácticamente colapsado se necesita otro puerto para darle oxígeno al de Nueva Palmira.»

El jerarca explicó que «muchos barcos quedan sin ingresar a puerto y los mismos quedan en el Río de la Plata a la espera. Eso tiene un costo, y ese costo lo termina pagando el productor. Entonces la idea es tener más opciones para que entren más barcos al Río Uruguay.»

Feris precisó que «lo importante que tiene Fray Bentos es un área de 90 kms. a la redonda donde se produce casi el 60% de los granos. Con esto hay una necesidad de empezar a trabajar por un nuevo puerto y después ya le tocará el tiempo a Paysandú.»



«Nosotros hemos tratado de priorizar las cosas, nos hemos encontrado de que todos hablan de los 800 kms. adentro de Brasil y todavía no podemos solucionar los 100 kms. previos me refiero al Río Uruguay. Las cosas se deben hacer paso a paso, no podemos ilusionar a la gente, no podemos venderle espejos de colores, debemos ser sensatos con lo que decimos ver cuáles son los proyectos que se pueden hacer», concluyó.