Con la presencia de representantes de la Intendencia de Colonia, se llevó a cabo en Fray Bentos el encuentro “Rutas UNESCO como Oportunidad”, una instancia de articulación organizada por la Comisión Nacional de Uruguay para la UNESCO, el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Río Negro.

Carlos Deganello y Martín Álvarez, directores de Cultura y Turismo de Colonia, participaron en la presentación de una propuesta de trabajo que busca fomentar el desarrollo de las Rutas UNESCO en el país, en el marco de una estrategia nacional que promueve la cooperación entre actores públicos y privados.

Entre los asistentes estuvieron Juan Lenguas, de la Asociación Turística de Colonia; Fernando Barrios, responsable de la Plaza de Toros; Solange Bermúdez, del área de Museos de la Intendencia; Andrea Schunk, del Ministerio de Turismo, y Cristian Pos, director nacional de Turismo.

El evento generó espacios de intercambio entre referentes institucionales de distintas áreas vinculadas al turismo, la cultura y el patrimonio, con el objetivo de consolidar redes de trabajo colaborativas y reforzar el posicionamiento de los sitios patrimoniales uruguayos bajo la égida de la UNESCO.