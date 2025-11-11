Una llamada telefónica anónima, realizada por una persona de sexo masculino, provocó esta tarde la evacuación del Hospital Artigas de Carmelo ante la amenaza de una supuesta bomba que, según el aviso, estallaría a las 15.00 horas.

Fuentes del cuerpo de Bomberos confirmaron que, tras recibirse el llamado, se activó el protocolo de emergencia y se procedió a evacuar de manera preventiva a pacientes, funcionarios y visitantes. El edificio fue inspeccionado en su totalidad, sin que se hallaran artefactos explosivos ni elementos sospechosos.

El procedimiento se desarrolló con normalidad y sin personas lesionadas. Sin embargo, la amenaza generó una fuerte alteración en el funcionamiento del hospital y motivó que instituciones cercanas adoptaran medidas de precaución.

De acuerdo con la información oficial, la voz que realizó la llamada corresponde a un hombre, y los investigadores trabajan en el rastreo del número telefónico para identificar a la persona responsable. La falsa alarma derivó en un despliegue importante de recursos de emergencia y en la interrupción temporal de la atención sanitaria.

Una vez descartado el riesgo, el Hospital Artigas retomó sus actividades habituales bajo supervisión de las autoridades competentes.