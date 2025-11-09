La Intendencia de Colonia culminó una intensa gira promocional en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, con una serie de acciones estratégicas orientadas a reforzar su posicionamiento como destino turístico de referencia en el Cono Sur.

Durante los primeros días de noviembre, una delegación institucional encabezada por la Dirección de Turismo, en conjunto con la Asociación Turística del Departamento, desplegó una agenda coordinada que incluyó entrevistas en vivo en el programa RS em Pauta de Masper TV, visitas institucionales a medios y organismos, y reuniones clave con actores del sector privado y público.

En Porto Alegre, la delegación visitó el hub tecnológico Caldeira, se reunió con el equipo de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y Turismo de la Prefectura y mantuvo un encuentro con directivos del canal SBT, donde se delinearon proyectos conjuntos para el próximo verano.

Como es tradicional, Colonia también participó en una nueva edición de Festuris, una de las ferias de turismo más relevantes de América Latina, celebrada del 6 al 9 de noviembre en el Centro de Convenciones Serraparque, en Gramado. Allí, el destino formó parte del stand del Ministerio de Turismo de Uruguay y tuvo presencia destacada en el espacio Food & Drinks, donde presentó las propuestas de la Ruta del Queso y Bodegas de Colonia.

Acciones que promovieron identidad, sabores y patrimonio

El stand de Colonia ofreció degustaciones, material promocional y experiencias sensoriales diseñadas para atraer a operadores, prensa e influencers brasileños. Uno de los momentos más destacados fue la master class “Colonia en 4 bocados”, liderada por el sommelier Wilde Raimondo, quien propuso un recorrido por quesos artesanales, vinos locales y sabores con historia, en una puesta en valor del patrimonio gastronómico y cultural del departamento.

La delegación también presentó la campaña de verano de Colonia durante un cóctel realizado el 7 de noviembre en Canela, dirigido a prensa especializada, agentes de viajes e influencers. En paralelo, se concretaron entrevistas y reuniones con medios de comunicación, instituciones públicas y organizaciones vinculadas al turismo de eventos de Rio Grande do Sul.

La promoción incluyó además la difusión de las celebraciones por los 30 años del reconocimiento del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento como Patrimonio Mundial de la Humanidad, hito que será parte central de la agenda turística del próximo año.