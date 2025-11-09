En la pequeña y apacible Nueva Palmira, el temor ha comenzado a instalarse como un nuevo hábito. En apenas tres días, una serie de episodios de inseguridad —que incluyeron ingresos a patios, agresiones a vecinos y el robo de un arma de fuego— desataron una ola de preocupación y silencio. El dato más inquietante no es solo lo ocurrido, sino lo que se ha dejado de hacer: muchos residentes ya no se acercan a la comisaría a denunciar. La desconfianza ha crecido tanto como el miedo, destaca el medio local ABC Canal Regional.

El caso más grave, registrado la madrugada del sábado, tuvo como víctima a un vecino de las calles Paraguay y Murguía. Según se informó, desconocidos ingresaron a su vivienda y lo golpearon para robarle. Días antes, vecinos alertaron sobre movimientos sospechosos, incluso persecuciones por los techos y disparos. Sin embargo, desde la Policía se confirmó solamente el hurto de un revólver y municiones.

Una comunidad vulnerable y sin respuestas

Nueva Palmira es una ciudad con una población que ronda los 10.000 habitantes. Lo que en las grandes ciudades podría considerarse una racha menor, aquí tiene un impacto profundo. La cercanía entre vecinos, el conocimiento mutuo, la expectativa de que las instituciones respondan, intensifican el efecto de cada hecho delictivo. Por eso, la sensación de inseguridad no se mide solo por los números, sino por la fractura del pacto social que sostiene la convivencia.

Lo que está en juego, como advierten algunos teóricos contemporáneos, es más que la ausencia de delitos: es la erosión de la confianza pública.

La seguridad, ¿una nueva forma de control?

En esta sociedad de hoy la obsesión por la seguridad ha ido transformando la idea de libertad. Donde reina la vigilancia permanente, no hay libertad sino sumisión. En contextos donde los Estados no logran garantizar la protección ciudadana, lo que emerge no es el orden, sino la sospecha, la paranoia, el aislamiento.

En ese sentido, la ausencia de denuncia no implica pasividad. Es una forma de protesta silenciosa: la ciudadanía retira su voto de confianza al sistema institucional, como si dijera: “Ya no creemos en ustedes”.

La seguridad se ha vuelto una mercancía: quien puede pagarla la obtiene. Para el resto, queda el miedo. Esta idea es especialmente dura en ciudades como Nueva Palmira, donde la estructura policial es limitada y los recursos —humanos y tecnológicos— no alcanzan.

Miradas desde Uruguay

El sociólogo Rafael Paternain, exdirector del Observatorio de Criminalidad, ha sido claro en varios de sus estudios: “No hay política de seguridad posible sin comunidad, sin vecindad, sin tejido social”. Lo que ocurre en Nueva Palmira —la pérdida de voluntad de denuncia— es también una alerta sobre la salud democrática. La violencia no solo golpea cuerpos o casas: erosiona instituciones, derechos y formas de vivir juntos.

Otro referente uruguayo, Diego Sanjurjo, asesor en seguridad, ha planteado que muchos delitos son evitables si existen mecanismos de prevención situacional —como luminarias, patrullajes, alarmas comunitarias—, pero subraya que sin una respuesta estatal sólida, el vacío lo llenan el miedo o la violencia privada.

¿Y ahora qué?

Nueva Palmira parece estar frente a un dilema que atraviesa muchas comunidades pequeñas del país: ¿cómo se garantiza seguridad sin caer en el punitivismo ni dejar a la población a la intemperie? ¿Qué papel deben cumplir las instituciones, los medios y los propios vecinos?

Lo urgente es la contención y la prevención, pero lo importante es reconstruir la confianza. Sin ese vínculo social, cualquier medida será efímera. Lo que se necesita, en definitiva, no es solo más presencia policial, sino más presencia del Estado en todas sus formas: educación, salud mental, cultura, participación ciudadana.

Porque cuando la seguridad deja de ser un derecho colectivo para convertirse en un privilegio individual, ya no se trata solo de cuántos robos ocurren. Lo que realmente se ha perdido —y es más difícil de recuperar— es la certeza de que vivir tranquilos es posible.