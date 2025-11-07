PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con una propuesta escénica dirigida a sensibilizar sobre las relaciones afectivas sanas y el respeto mutuo, más de 500 niños, niñas y adolescentes participaron en Rosario de una jornada enmarcada en la décima edición de la campaña Noviazgos Libres de Violencia.

La actividad se desarrolló en el Centro Cultural de la ciudad y tuvo como eje una obra de teatro improvisado, diseñada para generar reflexión, participación y diálogo con el público joven. La dinámica permitió abordar temas como el consentimiento, los límites personales, la resolución pacífica de conflictos y la identificación de señales de violencia en vínculos afectivos.

El evento fue organizado de forma conjunta por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social, la Intendencia de Colonia y el Municipio de Rosario.

Una campaña que crece con las voces jóvenes

La iniciativa Noviazgos Libres de Violencia, impulsada a nivel nacional por Inmujeres, cumple este año su décima edición, consolidándose como un espacio clave para la prevención de la violencia de género en adolescentes. La propuesta se extiende a centros educativos, espacios culturales y actividades comunitarias con el objetivo de construir vínculos basados en el respeto, la equidad y la libertad.

Las autoridades destacaron la importancia de generar este tipo de instancias con enfoque lúdico y educativo, que permitan a niños y adolescentes reconocer y defender sus derechos desde una edad temprana.