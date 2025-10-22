Los motores volverán a rugir en Carmelo. Los días 1 y 2 de noviembre, el Complejo Jair será sede de la Gran Final de Motocross, un evento que reunirá a destacados pilotos nacionales e internacionales en una competencia que promete alto nivel deportivo y una gran convocatoria de público.

La organización está a cargo del Palmirense Moto Club, con la fiscalización de la Federación Uruguaya de Motociclismo (FUM). El evento cuenta además con el apoyo de Vipal, Motul y Ruta 21 Carmelo.

El circuito del Complejo Jair, ubicado a pocos kilómetros del centro de Carmelo, ha sido especialmente acondicionado para recibir esta final, que marca el cierre de la temporada de motocross. La competencia reunirá a corredores de distintas categorías, quienes pondrán a prueba su destreza en una pista reconocida por su exigencia técnica y su entorno natural.

Con la confirmación de pilotos internacionales, el evento posiciona a Carmelo como un punto de referencia en el calendario del motocross regional. La cita representa también una oportunidad para el turismo y la actividad comercial local, que acompaña de cerca cada edición de estas jornadas deportivas.

Durante el fin de semana, el público podrá disfrutar de entrenamientos, clasificaciones y las finales de cada categoría, en un ambiente familiar y de gran entusiasmo por el deporte motor.

Gran Final de Motocross — Complejo Jair

1 y 2 de noviembre

Carmelo, departamento de Colonia

Fiscaliza: Federación Uruguaya de Motociclismo

️ Organiza: Palmirense Moto Club

Apoyan: Vipal, Motul, Ruta 21 Carmelo